NON DATE (AP) – Lorsqu’Aaron Rodgers s’est blessé quelques matchs seulement après sa première saison avec les Jets de New York, cela a relancé les appels des joueurs de la NFL pour que tous les stades dans lesquels ils jouent utilisent des terrains en gazon naturel pour leur sécurité. Dans le football universitaire majeur, les joueurs n’ont pas de syndicat derrière eux pour exprimer leurs préoccupations. La plupart des terrains sur lesquels ils jouent sont en gazon artificiel. Cette saison, 94 écoles disposent de terrains de football en surface artificielle et 39 en gazon. Parmi ces terrains en herbe, la plupart se trouvent dans des écoles Power Five qui peuvent se permettre un entretien et une maintenance coûteux.

NON DATE (AP) — Il existe une question de longue date dans le sport à laquelle les scientifiques ont tenté de répondre : quelle surface de jeu est la plus sûre pour les athlètes : le gazon naturel ou le gazon artificiel ? La question est importante non seulement dans le football, mais aussi dans le football et d’autres sports – partout où les athlètes effectuent des changements de direction soudains qui peuvent tordre les articulations et déchirer les ligaments. Les scientifiques ont étudié la question, mais il est difficile de trouver la bonne réponse. Néanmoins, les recherches disponibles soulignent les avantages du gazon en matière de sécurité en matière de blessures aux pieds et aux chevilles. L’herbe est plus souple que le gazon, donc le pied ne reste pas coincé de manière dangereuse.

DALLAS (AP) – L’Oklahoma et le Texas n’auront peut-être pas fini de s’affronter dans le Big 12 avant de se rendre à la Conférence du Sud-Est l’année prochaine. À mi-chemin de la saison d’adieu pour les seuls membres restants du Big 12 avec des championnats nationaux, les Sooners, cinquièmes, et Longhorns, n°9, se sont à nouveau imposés comme les deux meilleures équipes de la ligue. L’Oklahoma a une fiche de 6-0 et le Texas de 5-1. Les Sooners ont gagné 34-30 lors de leur match samedi à la State Fair of Texas. Il pourrait y avoir une revanche lors du match de championnat Big 12 le 2 décembre au stade AT&T. Les deux ont des dates ouvertes le week-end prochain.

NON DATE (AP) – L’Oklahoma s’est hissé au 5e rang dans le sondage sur le football universitaire de l’Associated Press et la gaffe de Miami en fin de match a presque coûté une place aux Hurricanes, classés 25e, dans le classement. La Géorgie n°1 a obtenu 50 voix pour la première place après 35 la semaine dernière. Le Michigan n°2 a obtenu 11 votes de première place. L’État de l’Ohio n°3 et l’État de Floride n°4 ont chacun gagné une place et ont reçu un vote pour la première place. L’Oklahoma a gagné sept places après avoir battu le Texas. Les Longhorns ont glissé au 9e rang. Pour la toute première fois, les joueurs de basket-ball du Kentucky, de la Caroline du Nord, de Duke, de l’UCLA, du Kansas et de Louisville sont classés en même temps dans le football.

NON DATÉ (AP) – Le Top 25 AP a stagné car il y a eu peu de gros bouleversements cette saison. Sept équipes classées ont perdu samedi, dont six invaincues. Cela semble être le moment idéal pour un bouleversement majeur dans le classement, mais cela ne s’est pas déroulé de cette façon. Seules deux équipes sont sorties du classement : Missouri et Fresno State. Les deux entrants étaient le n°18 de l’UCLA et le n°23 du Kansas, tous deux précédemment classés, chacun avec une défaite contre un autre classé. En six semaines, une équipe non classée a battu une équipe classée 10 fois, mais un seul de ces matchs impliquait une équipe du top 10.

NON DATE (AP) – Pour la troisième fois en neuf ans, le Michigan a atteint la moitié de la saison régulière après avoir cédé le moins de points dans la subdivision Football Bowl. Les Wolverines n’ont accordé que 40 points pour une meilleure moyenne FBS de 6,7 par match. Antario Brown du nord de l’Illinois a égalé le record de la saison nationale pour les verges au sol dans un match, atteignant un record en carrière de 280 dans une victoire de 55-14 à Akron. Will Reichard de l’Alabama a inscrit un panier de 39 verges contre Texas A&M pour prolonger la plus longue séquence de marques actives du FBS à 25.