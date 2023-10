Voici les dernières nouvelles sportives de la Big 12 Conference de l’Associated Press | Football

DALLAS (AP) – Dillon Gabriel a lancé une passe de touché de 3 verges à Nic Anderson à 15 secondes de la fin et l’Oklahoma, 12e, est resté invaincu avec une victoire de 34-30 sur le Texas, n°3. C’était leur dernier match de rivalité avec la rivière Rouge en tant que membres du Big 12 avant de rejoindre la SEC. La poche s’effondrait autour de lui lorsque Gabriel a lancé le but gagnant à Anderson au fond de la zone des buts. Gabriel a complété 23 des 38 passes pour 285 verges et a couru 14 fois pour 113 verges et un score. Le quart-arrière gaucher avait raté la défaite 49-0 des Sooners lors du match de l’année dernière en raison d’une commotion cérébrale.

NON DATÉ (AP) – La dernière rivalité de la rivière Rouge dans le Big 12 avant de passer à la Conférence du Sud-Est semblait être une chance pour le Texas n°3 de prétendre être la meilleure équipe du pays. Au lieu de cela, l’entraîneur de deuxième année de l’Oklahoma, Brent Venables, a remporté sa première victoire signée et les Sooners, classés 12e, se sont imposés comme prétendants aux éliminatoires du football universitaire. Pendant ce temps, dans la SEC actuelle, plus vous regardez le reste de la SEC Ouest, plus l’Alabama est beau. Le Crimson Tide, malgré quelques problèmes, occupe le sommet de la division après avoir battu Texas A&M. Et Miami en offre un.

DALLAS (AP) – Le commissaire de la SEC, Greg Sankey, a assisté au match de samedi entre le numéro 3 du Texas et le numéro 12 de l’Oklahoma. C’est la première fois qu’il regarde les rivaux de la rivière Rouge jouer leur match à la State Fair of Texas, qui fera partie de sa ligue l’année prochaine après avoir quitté le Big 12. Le Texas et l’Oklahoma ont accepté les invitations en 2021 pour rejoindre la Conférence du Sud-Est, qui deviendra une ligue à 16 équipes l’année prochaine. Sankey dit qu’il voulait assister au match en tant que fan de football universitaire. Il prévoyait également d’assister au match de l’Alabama, classé 11e, au Texas A&M plus tard dans la journée.

WACO, Texas (AP) – Behren Morton a lancé 180 verges avec trois touchés tout en courant pour un autre score, Tahj Brooks a couru 31 fois pour 170 verges et Texas Tech a battu Baylor 39-14. Un an après une défaite de quatre touchés à domicile contre les Bears, Texas Tech a pris définitivement les devants lorsque Morton a lancé un touché de 13 verges à Coy Eakin lors de son premier entraînement. Morton a complété 19 des 26 passes, y compris des frappes de 16 et 18 verges vers Baylor Cupp lors de ses seules captures de la soirée. Brooks a disputé son quatrième match consécutif de 100 verges au sol. Texas Tech a une fiche de 3-3 tandis que Baylor a une fiche de 2-4.

AMES, Iowa (AP) — L’Iowa State s’est précipité sur 215 verges et la défense a intercepté quatre passes alors que les Cyclones se retiraient pour une victoire de 27-14 contre TCU. Eli Sanders a ouvert la voie pour Iowa State, totalisant 99 verges et un touché en 16 courses. Les Cyclones ont réalisé en moyenne bien plus de 6 verges par course avant de se mettre à genoux à la fin du match, épuisant TCU en seconde période. Abu Sama a couru pour un touché de 55 verges avec 11 :30 à jouer au troisième quart pour donner à Iowa State une avance de 17-7. Iowa State, qui s’est amélioré à 20-5 lors de ses 25 derniers matchs à domicile du Big 12. Emani Bailey a mené les Horned Frogs avec 152 verges au sol en 21 tentatives – son quatrième match de 100 verges de la saison.

LAWRENCE, Kan. (AP) – Devin Neal a couru pour 154 verges en seulement 12 courses et Daniel Hishaw a couru pour 134 verges supplémentaires et deux touchés alors que le Kansas dominait l’UCF 51-22 dans une bataille de la Big 12 Conference. Le jour où le Kansas a intronisé Tony Sands, le deuxième meilleur coureur de tous les temps de l’école, sur le ring d’honneur, Neal a dépassé quatre joueurs pour se classer neuvième sur la liste de tous les temps alors que les Jayhawks se précipitaient sur 399 verges.

STILLWATER, Oklahoma (AP) – Ollie Gordon a couru pour 136 verges et un touché, Alex Hale a égalé un record de l’école avec cinq buts sur le terrain et Oklahoma State a battu Kansas State 29-21. C’était le deuxième match consécutif de Gordon avec au moins 100 verges au sol. Celui-ci s’est déroulé contre une équipe de Kansas State qui n’accordait que 73 verges au sol par match. Alan Bowman a réussi 235 verges et Cameron Epps a renvoyé l’une de ses deux interceptions pour un touché pour les Cowboys. Will Howard de Kansas State a réussi 152 verges et un touché avec trois interceptions. Il a couru 104 yards et un score.