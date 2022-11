Voici les courses du Congrès que nous regardons dans le comté de DeKalb – Shaw Local

Les électeurs du comté de DeKalb se sont rendus mardi aux urnes pour décider qui les représentera ensuite dans les quatre circonscriptions du Sénat américain nouvellement redessinées.

Sénateur américain – L’un des deux sièges du Sénat américain de l’Illinois est également à gagner.

La démocrate sortante Tammy Duckworth affronte la républicaine Kathy Salvi et le libertaire Bill Redpath. Le libertarien Bill Redpath est également sur le bulletin de vote.

Duckworth, de Hoffman Estates, est un lieutenant-colonel à la retraite de la Garde nationale de l’armée qui termine son premier mandat de six ans au Sénat. Salvi, de Mundelein, est avocat et ancien défenseur public adjoint du comté de Lake. Redpath, de West Dundee, est un ancien président du comité national libertaire et directeur général du bureau de Chicago d’une société de conseil financier et d’évaluation spécialisée dans les secteurs des satellites, des télécommunications et des médias.

Tammy Duckworth, à gauche, et Kathy Salvi (Fourni par Daily Herald)

Représentant des États-Unis – 11e district du Congrès

Redessiné pour cette élection, le 11ème Arrondissement englobe des parties des comtés de Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry, Will, DeKalb et Boone.

Dans le 11e district du Congrès, le démocrate sortant Bill Foster est défié par la républicaine de Woodstock Catalina Lauf, qui a fait une candidature infructueuse au Congrès en 2020. Le district s’étend de la limite ouest du comté de McHenry à sa limite est, couvrant tout ou partie de Crystal Lake, Woodstock, McHenry, Marengo et Huntley.

Foster, physicienne et homme d’affaires, est au Congrès depuis 2008. Avant la course de Lauf en 2020, elle a été nommée par le président de l’époque, Donald Trump, à un poste au sein du département américain du Commerce.

Bill Foster, à gauche, et Catalina Lauf sont candidats au siège du Congrès du 11e district en novembre. (Groupe de médias Daily Herald)

Représentant des États-Unis – 14e district du Congrès

Le 14e district du Congrès nouvellement redessiné comprend des parties des comtés de DeKalb, Kendall, Kane, La Salle, DuPage et Will dans le nord de l’Illinois.

La démocrate sortante Lauren Underwood a défendu son siège au Congrès mardi, alors que l’infirmière de Naperville cherche à sortir au sommet d’une course contre le challenger républicain Scott Gryder, président du conseil du comté de Kendall.

Le républicain Scott Gryder et la démocrate Lauren Underwood (Groupe de médias Daily Herald)

Représentant américain – 16e district du Congrès

Le 16e district, qui a été déplacé dans le cadre du processus de redécoupage décennal qui a suivi le recensement de 2020, s’étend désormais de la frontière nord de l’Illinois au sud de Peoria.

Le représentant républicain américain Darin LaHood affronte la challenger démocrate Lisa Haderlein pour représenter le 16e district du Congrès de l’Illinois.

LaHood est un ardent partisan de Trump. Il a été sénateur d’État de 2011 à 2015 et a été procureur d’État. Son père, Ray LaHood, également républicain, a été secrétaire américain aux transports sous l’ancien président Barack Obama.

Haderlein est une échevine de la ville de Harvard et la directrice exécutive de la Land Conservancy du comté de McHenry.