Voici les conseils de Jim Cramer pour naviguer dans cette saison de résultats incertains

Dans cet esprit, Cramer a prévisualisé un certain nombre d’autres rapports sur les bénéfices majeurs qui sont prévus pour le reste de cette semaine. Toutes les estimations de revenus et de revenus sont fournies par FactSet.

À la clôture de lundi, IBM était l’une des sept actions du Dow Jones Industrial Average à 30 actions à être plus élevée depuis le début de l’année. Cependant, les actions ont baissé de près de 4% dans les échanges prolongés lundi après que la société a réduit ses prévisions de trésorerie pour 2022, même si ses résultats du deuxième trimestre ont battu les résultats supérieurs et inférieurs.

“Dans cet environnement, il sera toujours fragile à la hausse et facile à la baisse, car les baissiers … ont le dessus. Gardez simplement à l’esprit que vous ne devriez jamais acheter ce marché quand il est en hausse. C’est un jeu de dupe. Je veux vous d’attendre la faiblesse comme nous l’avions [Monday] avant que vous n’appuyiez sur la gâchette”, a déclaré l’animateur de “Mad Money” depuis le parquet de la Bourse de New York, la nouvelle maison de diffusion de l’émission.

Cramer a déclaré qu’il espérait entendre un appel de la direction sur les résultats plus “réfléchi” après cette impression trimestrielle par rapport au mauvais rapport du géant du streaming au premier trimestre. En particulier, Cramer a déclaré que les investisseurs souhaitaient plus d’informations sur le récent accord de Netflix avec Microsoft, qui fait partie du développement par Netflix d’un niveau d’abonnement financé par la publicité.

“Les bénéfices d’Halliburton montent en flèche, mais ses actions ont été écrasées. … Je pense qu’il est temps de réévaluer celui-ci et de reconnaître que les bénéfices pourraient être énormes pour Halliburton non pas demain, mais pour les années à venir”, a déclaré Cramer.

Laboratoires Abbott

Publication des résultats du T2 avant l’ouverture ; conférence téléphonique à 9 h HE

BPA projeté : 1,12 $

Ventes projetées : 10,29 milliards de dollars

Tesla

Résultats du T2 après la cloche ; conférence téléphonique à 17 h 30 HE

BPA projeté : 1,81 $

Revenus projetés : 16,52 milliards de dollars

Cramer a déclaré qu’il pensait que le rapport sur les résultats de Tesla était le plus important cette semaine. “Les estimations sont partout. Il y a énormément de cotes de vente et autant d’achats. [CEO Elon] Musk est toujours en expansion comme un fou. … Pourtant, si Tesla peut dépasser même les estimations les plus basses, le stock va beaucoup plus haut.”