Voici les comptes Twitter suspendus qui ont été rétablis depuis qu’Elon Musk a pris le relais

Depuis qu’Elon Musk a repris Twitter, promettant de respecter la liberté d’expression, certains comptes ont été rétablis.

Samedi, Musk a décidé de restaurer le compte Twitter de l’ancien président Donald Trump.

Trump est l’une des nombreuses personnalités controversées dont les comptes interdits ont été réactivés.

Des mois avant de prendre le contrôle de Twitter, Elon Musk critiqué le site de réseautage social pour “ne pas avoir respecté les principes de la liberté d’expression”, allant jusqu’à dire que l’application “sape fondamentalement la démocratie”.

Musk, qui a déjà s’est qualifié d ‘«absolutiste de la liberté d’expression» exerce son pouvoir, apportant des modifications au site sur un coup de tête.

Twitter est dans un chaos incessant depuis que Musk a pris le relais le 27 octobre. Des employés ont été licenciés, vérification maintenant coûte 7,99 $, et les comptes ont été bannis. Certains comptes précédemment interdits ou suspendus ont été relancés, mais à la manière typique de Musk, les rétablissements n’ont pas été sans controverse.

Voici les comptes qui ont été restaurés :

Donald Trump

En janvier 2021, le compte de l’ancien président était définitivement suspendu par Twitter “en raison du risque de nouvelles incitations à la violence” suite à l’insurrection au Capitole.

Selon CNNTrump a été suspendu après avoir envoyé deux tweets, dont celui-ci : « Les 75 000 000 de grands patriotes américains qui ont voté pour moi, AMERICA FIRST, et MAKE AMERICA GREAT AGAIN, auront une VOIX GÉANTE dans le futur. Ils ne seront ni méprisés ni traités. injustement de quelque manière que ce soit, forme ou forme !!!”

politique signalé que Trump est devenu “balistique” après l’interdiction et s’efforçait de déterminer quelles étaient ses options, selon un haut responsable de l’administration. Il a finalement lancé une nouvelle application de médias sociaux appelée Vérité sociale en février. Après avoir débattu de la question de savoir si Trump reviendrait sur le site, Musk a laissé le choix aux utilisateurs vendredi en faisant un sondage: “Réintégrez l’ancien président Donald Trump”, a tweeté Musk, avec une option “oui” et “non”. Après que 51% des personnes interrogées aient voté “oui”, le propriétaire milliardaire restauré Le compte Twitter de Trump le lendemain. Il n’est pas clair si l’ancien président retour à l’application oiseau depuis la création de Truth Social. “Je ne vais pas sur Twitter, je vais rester sur TRUTH”, a déclaré Trump à Fox News en avril. “J’espère qu’Elon achètera Twitter parce qu’il y apportera des améliorations et c’est un homme bon, mais je vais rester sur VÉRITÉ.” “En fin de compte, non, je ne reviendrai pas sur Twitter”, a-t-il a dit.

Andrew Tate

Influenceur controversé Andrew Tate a été suspendu de Twitter en 2017 après avoir enfreint les conditions d’utilisation de l’entreprise. NBC a rapporté que Tate a tweeté que les femmes devraient “assumer une part de responsabilité” pour avoir été agressées sexuellement, ce qui a déclenché la suspension.

Tate est devenu un chef de file pour une nouvelle génération de “manosphère” et crache fréquemment des commentaires misogynes et violents sur les femmes.

Après cinq ans, son compte Twitter a été rétabli.

Jordan Peterson

Le psychologue canadien Jordan Peterson a été temporairement suspendu du réseau de médias sociaux après avoir enfreint la politique de conduite haineuse du site le 28 juin. Peterson a fait référence à l’acteur transgenre Elliot Page par son nom mort, par Forbes.

Après avoir été suspendu, Peterson a filmé près de 15 minutes Vidéo Youtubedisant qu’il préférerait mourir plutôt que de supprimer le tweet haineux.

Suite au tweet de Musk le 18 novembre indiquant que Peterson verrait son compte restauré, le professeur semblait savourer le retour, publiant un déluge de tweets.

L’abeille de Babylone

The Babylon Bee, un site satirique de droite, a été banni en mars pour avoir fait un commentaire anti-trans sur Rachel Levine, une femme trans qui occupe actuellement le poste de secrétaire adjointe à la Santé des États-Unis. En réponse à l’interdiction, le PDG Seth Dillon a publié un message sur le site Web de The Babylon Bee disant : « Nous ne compromettrons pas la vérité juste pour garder notre compte. » Après avoir été réintégré le 18 novembre, The Babylon Bee a tweeté : « Nous sommes retour. Laissez cela pénétrer. “

Kathy Griffon

Le compte de la comédienne Kathy Griffin était suspendu puis relancé en l’espace d’un mois. Son compte a été suspendu en novembre après qu’elle se soit fait passer pour Musk et se soit moquée de lui dans plusieurs tweets. Après avoir copié la photo de profil de Musk, Griffin a tweeté : “Après de longues discussions animées avec les femmes de ma vie, j’ai décidé que voter bleu pour leur choix était juste. (Ce sont aussi des femmes sexy, d’ailleurs.) #VoteBlueToProtectWomen.” Bien que Peterson ait peut-être adopté la décision de Musk, Griffin ne voulait rien y faire. Sur Mastodonteun réseau social sur lequel de nombreux utilisateurs de Twitter ont afflué, Griffin a sifflé – la version de Mastodon du tweet – “Chère Space Karen. Non merci.”