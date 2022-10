Voici les cinq parties de notre série sur la façon d’analyser un rapport sur les revenus

Une chose qui sépare les investisseurs débutants des pros est la lecture des états financiers. Pour les amateurs, comparer les soi-disant chiffres clés – ventes et bénéfices – aux estimations est l’étendue complète de la recherche sur une entreprise, alors que dans des mains plus expérimentées, ils ne sont qu’un point de départ. Si vous voulez devenir un meilleur investisseur, faites comme un pro et digérez les finances. C’est la meilleure façon de vraiment comprendre la performance d’une entreprise. En prévision du début de la saison des résultats plus tard ce mois-ci, nous avons rassemblé une série en cinq parties pour aider les membres du Club à mieux comprendre tous les tableaux et graphiques et comment les analyser.