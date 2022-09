La nouvelle série d’iPhone 14 d’Apple a le même design et les mêmes dimensions globales que la série 2021 (off seulement par fractions de millimètre), donc cela ne devrait pas surprendre, mais les capacités de la batterie sont à peu près les mêmes aussi.

Il existe des différences mineures, mais probablement pas suffisantes pour avoir un impact mesurable sur la durée de vie de la batterie. Ce qui est différent cette année, c’est qu’il existe désormais deux modèles avec une grande batterie – l’iPhone 14 Pro Max et l’iPhone 14 Plus moins cher. Leurs batteries sont un peu plus petites que la batterie 13 Pro Max, mais encore une fois, c’est une différence négligeable.

La batterie mAh Wh Différence

iPhone 13 3 227 mAh 12,4 Wh +2,18%

iPhone 14 3 279 mAh 12,7 Wh



iPhone 14 Plus 4 325 mAh 16.7Wh –



iPhone 13 Pro 3 095 mAh 12.0Wh +3,43%

iPhone 14 Pro 3 200 mAh 12,4 Wh



iPhone 13 Pro Max 4 352 mAh 16.8Wh -0,42%

iPhone 14 Pro Max 4 323 mAh 16.7Wh





Les batteries de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro sont légèrement plus grosses, mais seulement de quelques pour cent. Comme l’année dernière, le modèle vanille a une batterie plus grosse que le Pro, mais cette année, ils ont aussi des chipsets différents (et des écrans différents, bien sûr).

Il sera intéressant de comparer la durée de vie de leur batterie – Apple affirme que le Plus a la meilleure durée de vie de la batterie de tous les iPhone jusqu’à présent. De plus, les modèles Pro conservent leur promesse «d’autonomie de la batterie toute la journée» malgré la nouvelle fonction Always On Display.

En ce qui concerne la recharge, Apple n’a pas annoncé de chiffres officiels, mais les dépôts réglementaires suggèrent que rien n’a changé. Le 3C répertorie 29W (14,5V, 2A) pour l’un des modèles, ce qui devrait être pratiquement le même que l’iPhone 13 Pro Max, qui est officieusement évalué à 27W.

Source 1 | Source 2