Les acides gras oméga-3 sont extrêmement essentiels pour notre corps. Il est connu pour être doté d’incroyables avantages pour la santé. Il existe essentiellement 3 types d’acides gras oméga-3: ALA, EPA, DHA. Et notre corps ne produit pas seul d’acides gras oméga-3. Par conséquent, il est obligatoire d’obtenir cet élément essentiel de notre alimentation. Certains aliments contiennent naturellement des oméga 3 et ils sont également ajoutés à certains aliments enrichis.

Le poisson et les autres fruits de mer, comme le saumon, le hareng, les sardines et le thon, sont une excellente source d’oméga 3. À part le poisson, les graines de lin, les graines de chia, les noix, les huiles de canola, les huiles de soja, l’huile de foie de morue, l’huile de krill et les œufs regorgent avec les bienfaits des acides gras oméga-3.

Jetez un œil à la manière dont les oméga-3 aident le corps à rester en forme:

1. Réduit les risques de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA): Assurer un apport alimentaire élevé en acides gras oméga-3 pour éviter le risque de DMLA. Le DHA est un composant structurel important de la rétine. Ainsi, avoir des oméga-3 est important car le DHA qu’il contient protège les yeux de la sécheresse, facilite le drainage approprié du liquide intraoculaire, réduisant ainsi le risque de glaucome et d’hypertension oculaire. Ayez des aliments riches en oméga-3 pour obtenir une acuité visuelle nettement meilleure.

2. Bénéfique pour la santé cardiovasculaire: Avoir des aliments riches en oméga-3 car il abaisse les triglycérides, réduit la pression artérielle, augmente le «bon» cholestérol HDL, empêche la formation de caillots sanguins dommageables et la formation de plaques sur les parois artérielles – tout cela est la voie à suivre un cœur bon et sain.

3. Bénéfique pour la polyarthrite rhumatoïde: Si vous en souffrez ou essayez d’éviter d’être victime de cette maladie chronique, la consommation d’oméga 3 est fortement recommandée. La prise de suppléments d’oméga 3 en temps opportun avec les médicaments nécessaires contre l’arthrite soulagera la douleur chronique, la raideur aiguë et le gonflement des articulations.

4. Bénéfique pour la santé du cerveau: environ 40% des acides gras polyinsaturés dans le cerveau sont représentés par le DHA. Ainsi, pour éviter le TDAH, la paralysie cérébrale et l’autisme, les suppléments d’oméga-3 sont absolument essentiels. Les acides gras oméga-3 sont connus pour prévenir la maladie d’Alzheimer, la dépression et l’anxiété. Un apport adéquat en suppléments d’oméga-3 est connu pour être bénéfique pour les sautes d’humeur. Les patients souffrant de schizophrénie et de troubles bipolaires doivent consommer beaucoup d’aliments riches en oméga-3.

5. Bénéfique pour lutter contre les maladies auto-immunes: les maladies auto-immunes telles que le diabète de type 1, la colite ulcéreuse, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn et le psoriasis peuvent être combattues avec une consommation constante et adéquate d’acides gras oméga-3.