Voici les artistes les plus en vogue découverts à la New York Art Week

Alors que l’Armory Show fête ses 30 ans ème anniversaire de la semaine dernière, New York était en effervescence avec des artistes, des critiques, des conservateurs et des collectionneurs qui voyaient tout ce qu’il y avait à voir. Au-delà du Javits Center, où l’Armory a eu lieu, Galerie Nous avons repéré plusieurs artistes remarquables, émergents, confirmés et redécouverts, dans les foires d’art alternatives animées de la ville. De l’Independent 20th Century, qui met l’accent sur l’art des temps anciens, à la NADA House et au SPRING/BREAK Art Show, où vous pourrez découvrir les stars de l’art de demain, nous avons rassemblé les artistes les plus en vogue des foires d’art alternatives de New York.

Indépendant 20ème Siècle De retour pour sa troisième édition à New York et en ligne, Indépendant au XXe siècle Français a présenté un groupe sélectionné de galeries invitées défendant des artistes des mouvements d’avant-garde internationaux entre 1900 et 2000. Située dans l’historique Battery Maritime Building à Lower Manhattan, la foire de cette année a mis en lumière des femmes artistes, des artistes noirs et autochtones des Amériques et d’ailleurs, ainsi que des œuvres des années 1990. Parmi les présentations remarquables, citons les portraits surréalistes de femmes de Susana Wald transformés en objets liés aux métiers de leur partenaire masculin sur le stand partagé de la Galerie Michael Janssen et de Marisa Newman Projects ; la vitrine personnelle d’Almine Rech de peintures et d’œuvres sur papier du cofondateur de CoBrA, Karel Appel ; les œuvres figuratives de l’artiste ukrainienne autodidacte Janet Sobel associées aux abstractions conceptuelles de Sol LeWitt chez James Barron Art ; et les céramiques rarement exposées du cofondateur du Zero Group, Heinz Mack, lors de la collaboration de Beck & Eggeling International Fine Art avec la Fondation Mack.

Maison NADA De retour sur Governors Island pour sa sixième édition, Maison NADA est une exposition collaborative qui réunit 17 exposants présentant 21 artistes, les participants engageant le caractère unique d’un 19èmeCette ancienne résidence militaire du 19e siècle propose des œuvres dans une grande variété de supports. À voir jusqu’au 27 octobre au Nolan Park, les points forts comprennent la sculpture sonore de Sébastien Leon Agneessens et les œuvres sur papier générées par un processus de dessin automatique rendu célèbre par les surréalistes parisiens, présentées par Bienvenu Steinberg & C; les figures futuristes de Kumkum Fernando qui tracent un voyage intergalactique pour rejoindre un être cher, exposées par Jonathan LeVine Projects; et l’aperçu de la galerie Massey Klein des sculptures de l’artiste canadien Jude Griebel qui explore les préoccupations liées à l’effondrement planétaire.

Art sur papier De retour au Pier 36 de Lower Manhattan pour sa 10e édition, Art sur papier Les galeries d’art modernes et contemporaines sur papier, ainsi que les installations et événements mettant en valeur le potentiel créatif du papier, organisés par Nato Thompson, ont été les présentations marquantes de la foire de cette année : les photographies vintage de Spanierman Modern réalisées par le maître surréaliste Man Ray ; les peintures et sculptures ludiques en pâte à papier de CHIAOZZA à VSOP Projects ; et l’exposition personnelle de Tomato Mouse d’œuvres en papier sculpté représentant des intérieurs de chefs-d’œuvre de la Renaissance d’Anna Gregor. Pour sa deuxième année, la Foire du livre d’artiste, une foire dans la foire, a présenté des institutions présentant des œuvres d’art utilisant le livre comme forme.

Exposition d’art SPRING/BREAK Dans un nouvel endroit, les 13 chanceuxème Édition de New York de Exposition d’art SPRING/BREAK L’exposition proposait plus de 100 expositions de commissaires d’exposition, des projets spéciaux et une nouvelle section Artist Spotlight dans les anciens bureaux d’une entreprise de reliure de Lower Manhattan. Parmi les points forts, citons les peintures graphiques de scénarios oniriques de Mary Lai, organisées par Nina Kong-Surtees ; les peintures galbées de Rachel Gisela Cohen superposées sur des tissus découpés scintillants dans une exposition immersive à trois organisée par Cohen et Abby Cheney ; les natures mortes et les paysages magnifiquement peints de Peter Gynd, présentés par Jody MacDonald ; ainsi que la salle d’Erik Hanson remplie de peintures d’action de Popeye et Bluto s’affrontant sur toile et les portraits de style ancien d’Amy Hill d’oiseaux vêtus de tenues classiques, les deux expositions étant organisées par les fondateurs de SPRING/BREAK, Ambre Kelly + Andrew Gori, dans le cadre de la série Artist Spotlight.

VOLTA La 16e édition de VOLTA New York L’exposition de Chelsea Industrial, qui a réuni 45 exposants de 18 pays, comprenait une plateforme pour les voix sous-représentées sur le marché et un pavillon ukrainien avec des œuvres d’art présentées par des galeries de Kiev, Lyiv et New York. Des peintures d’icônes religieuses réalisées sur des caisses de munitions en bois abandonnées par Sofia Atlantova ont été présentées par Black & White Project Space, tandis que la galerie Dymchuk a proposé des images de personnes s’échappant dans la nature par le duo d’artistes Synchrodogs. Les sculptures en céramique surréalistes de Megan Bogonovich, associées aux études psychologiques de l’artiste autodidacte June Gutman à la galerie et bibliothèque Kishka, et aux paysages visionnaires d’Adam Sorensen à PDX Contemporary Art, figuraient parmi nos œuvres préférées de la semaine.