Voici les appareils pliables de nouvelle génération de Samsung

Samsung a annoncé cette semaine que ses pliables de nouvelle génération seraient dévoilés le 10 août, ouvrant même des réservations anticipées sans engagement pour les deux Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 qui peut vous rapporter un gros crédit en magasin Samsung pour le moment de la commande. Grâce à de nouvelles fuites, nous pouvons désormais contempler ces appareils avant le 10 août.

Ci-dessus se trouve le Galaxy Z Fold 4, un téléphone qui devrait être étrangement similaire au Galaxy Z Fold 3. Il est signalé qu’il présente les mêmes écrans de taille, taille de batterie, options de stockage et logiciels (légèrement mis à jour, bien sûr) que le modèle de l’année dernière . Les mises à niveau devraient inclure le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 1 fabriqué par Qualcomm et un appareil photo principal de 50 mégapixels plus grand. Recherchez le lancement du Z Fold 4 en beige, rouge bordeaux, vert gris et noir fantôme.

Quant au Galaxy Z Flip 4, il devrait également être assez similaire au Z Flip 3 de l’année dernière. Il devrait comporter un écran FHD + AMOLED de 6,7 pouces, un écran de couverture de 2,1 pouces, un processeur Snapdragon 8 Gen 1, une batterie de 3 700 mAh, 8 Go RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, deux caméras arrière et un indice IP. Honnêtement, le fait que Samsung ait des pliables avec un indice IP me souffle toujours.

Le 10 août, nous apprendrons tout sur ces deux appareils. Jusque là, obtenir cette réservation dans et gagnez jusqu’à 200 $ en crédit Samsung.

