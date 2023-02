Voici les aliments que vous devriez manger (et éviter) pour une bonne santé mentale

Bien manger n’est pas seulement important pour votre santé physique. Cela compte aussi pour votre esprit.

L’alimentation est l’un des principaux facteurs qui déterminent la santé mentale, car elle peut atténuer ou aggraver vos symptômes. Ne vous inquiétez pas; de légères variations dans ce que vous mangez sont naturelles et ne nuiront pas à votre santé mentale. C’est l’état général de votre alimentation qui compte. Voici les aliments que vous devriez manger pour améliorer votre santé mentale et que vous devriez éviter.

Vous pouvez également donner la priorité à votre santé mentale en valoriser les repas et se concentrant sur les aliments qui rendent heureux.

Aliments à manger qui améliorent votre santé mentale

Aliments entiers

En règle générale, il est préférable de manger autant d’aliments riches en nutriments et bien équilibrés diète que possible. Une grande partie de ce sera des aliments entiers. Des études ont montré qu’un alimentation riche en aliments entiers, comme les fruits et les légumes, peuvent réduire le risque de dépression et d’anxiété. Essentiellement, vous s’inquiéter moins, diminuer la tension et vous sentir plus joyeux lorsque vous mangez des aliments qui sont bons pour votre corps.

Vous mangez pour votre corps, mais aussi pour votre cerveau. Se concentrer sur les aliments bénéfiques pour la fonction enzymatique garantit le bon fonctionnement du cerveau. Si vous ne savez pas par où commencer, envisagez le régime méditerranéen, qui peut vous aider améliorer la mémoire, cognition et atrophie cérébrale liée à l’âge. UN Revue systématique ont constaté que l’adhésion à un régime alimentaire sain, comme le régime méditerranéen, peut aider à réduire le risque de dépression. Ce régime comprend des grains entiers, des fruits, des légumes et des fruits de mer.

Glucides complexes

Les glucides complexes sont bons pour votre santé mentale pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ils vous donnent de l’énergie sans s’effondrer, comme le sucre. Deuxièmement, les glucides complexes aident à maintenir un corps sain, ce qui est directement lié à notre santé mentale. Prenez des fibres, par exemple. C’est un glucide complexe qui est essentiel pour un intestin sain. Saviez-vous que la santé intestinale contrôle la production de sérotonine dans le corps ? C’est exact, 95% de sérotonine est produit dans l’intestin. La sérotonine est un neurotransmetteur qui fonctionne comme un stabilisateur d’humeur pour le cerveau.

Les glucides complexes sont le meilleur choix pour votre alimentation. Ils améliorent la santé mentale et ont une valeur nutritionnelle plus élevée que les glucides simples comme le sucre. Le riz brun et les légumes féculents sont d’excellentes sources de glucides complexes.

Légumes-feuilles

Les légumes-feuilles font partie de ces aliments qui ont tout pour plaire : ils sont polyvalents et regorgent de nutriments. Beaucoup d’entre eux sont essentiels pour notre cerveau. Les légumes-feuilles contiennent des vitamines et des minéraux, notamment magnésium, folate, Vitamine D et B-12. Nutriments comme le folate produire de la dopamine, le neurotransmetteur qui nous fait nous sentir bien et satisfait. La vitamine D aide la production de sérotonine, ce qui aide à améliorer l’humeur. Manger des légumes-feuilles est également lié à déclin cognitif ralenti comme nous vieillissons.

Protéines maigres

Nous obtenons des acides aminés de la protéines que nous mangeons. Les acides aminés sont inclus dans la production de neurotransmetteurs cruciaux comme la dopamine. Lorsqu’il y a un déséquilibre de la dopamine, troubles comme la dépression, la schizophrénie ou la dépendance peuvent survenir. Les protéines maigres peuvent également aider à maintenir les niveaux de sérotonine, ce qui diminue le risque de troubles de l’humeur.

Protéines maigres à privilégier dans votre alimentation, incluez le poulet sans peau, le poisson, les œufs, le yogourt grec et les noix.

Les acides gras

Les acides gras oméga-3 sont important pour le bon cerveau et le fonctionnement du système nerveux. Mettre tout simplement; votre cerveau ne peut pas se développer, fonctionner ou vieillir sans oméga-3. Une carence peut augmenter le risque de dépression, trouble bipolaire, TDAH et schizophrénie.

Vous pouvez obtenir la quantité nécessaire d’oméga-3 en mangeant du poisson, des noix, des légumes-feuilles et de l’huile d’olive extra vierge. Des études suggèrent que les suppléments d’oméga-3 n’aident pas à traiter la dépression lorsqu’ils sont pris en plus des antidépresseurs sur ordonnance. Les suppléments d’oméga-3 n’ont pas été trouvés pour aider à prévenir la dépression.

Cependant, pour le trouble bipolaire, les oméga-3 peuvent avoir un impact. Lorsque vous prenez des oméga-3, le système nerveux central les phospholipases sont inhibées, interrompant la production de certaines prostaglandines associées à la manie. En termes simples, la prise d’oméga-3 avec un trouble bipolaire peut provoquer une manie, alors soyez prudent quant à la quantité que vous prenez. Prenez toujours des suppléments en combinaison avec vos médicaments prescrits.

Les aliments qui nuisent à votre santé mentale

Gras trans

Ce n’est un secret pour personne que la restauration rapide n’est pas le meilleur choix pour une alimentation saine. Une alimentation riche en gras trans peut réduire la production de sérotonine et augmenter l’inflammation, ce qui augmente votre risque de dépression. Vous n’avez pas besoin d’être parfait avec vos choix alimentaires. À l’occasion, les aliments riches en gras trans ne détruiront pas votre santé mentale. Cependant, en général, ils font plus de mal que de bien.

Sucres raffinés

Les sucres raffinés, aussi délicieux soient-ils, sont mauvais pour la santé mentale. Les collations sucrées vous donnent un gros regain d’énergie mais s’accompagnent d’un crash tout aussi intense. Une étude de 2019 a révélé que manger régulièrement sucres ajoutés peut compromettre votre corps capacité à faire face au stress. Une alimentation avec un excès de sucres raffinés vous prépare également à une meilleure risque de dépression. Tout le sucre crée un déséquilibre chimique du cerveau dans le cerveau.

Frapper le sucre n’est pas si facile. Des études ont montré que l’arrêt de la consommation de sucre peut imiter les symptômes de sevrage. Réduire votre consommation de sucre est un processus. Commencez par réduire les sources évidentes — sodas, desserts et édulcorants. Ensuite, progressez en faisant intentionnellement des choix alimentaires différents.

Les aliments transformés

Les dîners surgelés et les ramen sont extrêmement pratiques et souvent ce que nous recherchons lorsque nous sommes déprimés. Ils offrent un remontant, mais ça ne dure jamais. Non seulement les aliments transformés sont mauvais pour la santé physique, mais ils peuvent également avoir un impact sur votre santé mentale.

Une forte consommation d’aliments ultra-transformés a été associée à symptômes d’anxiété et de dépression légère. Les aliments transformés peuvent également provoquer une inflammation dans le corps, en particulier dans l’intestin, compromettant la production de sérotonine.

Caféine

La caféine est un élément crucial de la vie de nombreuses personnes. Pour être clair, vous pouvez être en bonne santé et boire de la caféine, mais cela peut avoir un effet impact sur les niveaux d’anxiété et de stress.

La caféine est un stimulant qui nous aide à nous concentrer et à être vigilants. Il le fait en augmentant notre fréquence cardiaque et notre tension artérielle, ce qui peut imiter les symptômes d’anxiété et vous faire sentir nerveux ou anxieux. Surveiller votre consommation de caféine est essentiel si vous vivez avec de l’anxiété. Vous pouvez aussi essayer de boire tisanes contre l’anxiété en remplacement du café ou des sodas. Il a été démontré que les thés niveaux de cortisol inférieurs et vous aide à vous sentir détendu.

Alcool

Pour de nombreuses personnes, l’alcool et la santé mentale sont étroitement liés et sont souvent utilisés pour soulager les symptômes. Bien qu’il puisse soulager les sentiments de dépression ou d’anxiété en ce moment, une forte consommation d’alcool exacerbe la condition, en particulier dépression, troubles de l’humeur et anxiété.

N’oubliez pas que boire de l’alcool ou manger des bonbons ou de la restauration rapide de temps en temps ne compromettra pas votre santé mentale. Tout est question de modération. Être conscient de ce que vous mangez peut améliorer votre santé mentale.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.