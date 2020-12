Christina Animashaun / Vox

Les conversations qui m’ont le plus interpellé et m’ont fait réfléchir à un problème difficile ou à une idée provocante.

Mon travail chez Vox est de parler à des gens intéressants. Et en 2020, j’ai pu parler à beaucoup de gens vraiment, vraiment intéressants.

Neuf conversations en particulier me ressortent. Ce sont eux qui m’ont le plus mis au défi, qui m’ont fait réfléchir d’une manière nouvelle à un problème difficile ou qui ont simplement expliqué ce qui se passait en cette année désorientante.

Il n’y a pas de fil conducteur liant toutes ces conversations, mais chacune d’elles, à sa manière, m’a laissé une forte impression. L’un de mes préférés était le rabbin David Wolpe, qui a expliqué comment trouver un sens au milieu de toutes ces souffrances et pourquoi notre culture se débat avec des questions d’une profonde signification existentielle.

Mon entretien avec le professeur Alexander Wendt sur les vidéos d’OVNIS publiées par le Pentagone plus tôt cette année a réussi à être à la fois amusant et une discussion véritablement provocante sur les possibilités des extraterrestres visitant notre planète. J’ai aussi beaucoup aimé parler à l’auteur Kristin Kobes Du Mez des raisons pour lesquelles le soutien évangélique à Donald Trump n’est pas aussi paradoxal que tant de gens l’ont suggéré.

Plusieurs conversations, comme celle avec Eddie Glaude Jr. à propos de l’héritage de James Baldwin, ont été aux prises avec les crises sociales et politiques auxquelles nous avons été confrontés cette année, et nous l’espérons, ont offert quelque chose de stimulant et de constructif.

Que vous soyez intéressé par la religion, la politique ou les extraterrestres, il y a quelque chose dans ces conversations pour vous. Alors sans plus tarder, voici les neuf conversations les plus intéressantes que j’ai eues cette année.

1) «On perd la tête»: James Carville se décharge sur le Parti démocrate



«Je pense que l’autre côté veut que nous pensions qu’il n’y a pas d’électeurs swing, que nous sommes condamnés et que ce n’est même pas grave si vous avez un message parce que vous ne pouvez joindre personne. Je pense que c’est des conneries. Je pense que c’est une vision totalement incorrecte de la politique américaine. Mais regardez, si personne n’est persuadable, alors faisons la révolution. Cependant, tomber dans le désespoir n’aidera personne. Je veux dire, vous pouvez maudire les ténèbres ou vous pouvez allumer une bougie. Je reçois une putain de torche de soudage. D’accord? » —James Carville

2) Qu’est-ce que Camus La peste peut nous renseigner sur la pandémie de Covid-19



«Ce n’est pas« l’attention »que nous trouvons dans les bureaux des ressources humaines, ou dans les banques, ou dans les grands magasins, où les gens font semblant de vous écouter, mais tout en réfléchissant à la manière dont ils doivent réagir ou à ce qu’ils ont déjà décidé de faire. allez dire en réponse. Ce que veut dire Camus, c’est ce qu’un autre philosophe français, Simone Weil, a appelé la «décréation», qui se défait pour faire de la place aux autres dans votre vie. Et c’est ce que les personnages de Camus La peste comprendre. C’est ce qui motive Rieux et Tarrou – ils s’occupent de leurs patients, des malades, d’une manière tout à fait admirable. —Robert Zaretsky

3) La foi de James Baldwin en Amérique



«L’inversion révolutionnaire de Baldwin consiste à renverser le fardeau de l’homme blanc. Le fardeau de l’homme blanc devient le fardeau de l’homme noir. C’est là qu’il dit: «Je ne suis pas le N-mot. Jamais été. La question est, pourquoi avez-vous besoin d’inventer le mot N? Une fois que vous aurez compris pourquoi, nous pourrons peut-être descendre de cette foutue roue de hamster. Il ne l’a pas dit de cette façon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le fait est que «je ne suis pas le N-mot. Vous avez inventé le mot N. Nous devons comprendre pourquoi vous avez inventé le mot N. Jusqu’à ce que nous fassions cela, je vais vous rendre ce N-mot. Vous devez être le N-mot. C’est le mouvement révolutionnaire. » —Eddie Glaude Jr., auteur de Recommencer: l’Amérique de James Baldwin et ses leçons urgentes pour la nôtre

4) «Le statu quo est mort»: Rebecca Solnit sur l’Amérique après le coronavirus



«Les catastrophes nous secouent. Je les ai appelés un cours accéléré de bouddhisme. Vous êtes soudainement conscient de l’éphémère et de l’interdépendance, de la fugacité de toutes choses et de la connexion de toutes choses. Souvent, ce lien est un lien empathique et émotionnel profond pour leurs voisins et les personnes qui vivent la même expérience que les gens ne ressentent pas nécessairement à d’autres moments. Nous expérimentons souvent tout le monde autour de nous principalement en termes de différences plutôt que de points communs. Un désastre change cela en un instant. —Rebecca Solnit, auteur de Un paradis construit en enfer

5) Il est temps de prendre les ovnis au sérieux. Sérieusement.



«J’y ai réfléchi, et je m’inquiète moins de fouiller et d’être conquis et plus de la réalisation potentielle que ces choses sont ici et ensuite une implosion interne de notre société. Je m’inquiète donc plus pour mes semblables que pour les extraterrestres. Donc, je suppose que dans ce sens, je ne suis pas d’accord avec la prémisse de Hawking selon laquelle ils veulent nous attraper. Mais bien sûr, il est possible qu’ils soient en mission de surveillance. Mais les gens signalent des OVNIS depuis au moins 80 ans, et c’est une mission de surveillance vraiment très longue. Et aussi, pourquoi voudraient-ils nous conquérir? C’est comme nous conquérir les fourmis. —Alexander Wendt

6) Le soutien évangélique à Trump est-il une contradiction?



«Voici à quoi ressemble l’évangélisme des« valeurs familiales », et maintenant c’est évident pour tout le monde. Mais pour les dissidents évangéliques, c’est vraiment une tragédie. Et pourtant, je pense que même ceux qui résistent, ou qui réclament cela et qui luttent avec la direction prise par l’évangélisme, doivent encore tenir compte de la manière dont eux aussi, dans le cadre de cette tradition, ont été complices. dans cette idéologie. L’ère Trump n’est pas le fruit du hasard. Nous évoluons dans cette direction depuis longtemps. » —Kristin Kobes Du Mez, auteur de Jésus et John Wayne: Comment les évangéliques blancs ont corrompu une foi et fracturé une nation

7) Un rabbin explique comment donner un sens à la souffrance



«Je pense que le malaise spirituel de la société, le sens de l’insignifiant au cœur, est en partie le résultat du fait que nos outils, qui nous rendent tellement plus efficaces, servent aussi à nous isoler les uns des autres. Puis la pandémie est arrivée et a exacerbé cet isolement, et les gens se posent des questions profondes sur de quoi s’agit-il et à quoi cela sert-il et comment la vie peut-elle changer en un rien et comment suis-je censé vivre en l’absence de tout ce que je utilisé pour prendre pour acquis et se soucier? En d’autres termes, nous avons été soudainement plongés dans une crise existentielle, et nous ne sommes pas une société en général qui se tourne vers de profondes questions de sens de la vie. —Rabbi David Wolpe, auteur de Donner de l’importance à la perte: créer du sens dans les moments difficiles

8) Comment la génération Y est devenue la génération burnout



«L’épuisement professionnel est le sentiment que vous avez atteint le mur du point de vue de l’épuisement, mais que vous devez ensuite escalader le mur et continuer. Il n’y a pas de catharsis, pas de repos durable, juste ce bourdonnement d’épuisement. Cela se manifeste par le fait de ne pas pouvoir prendre le genre de décisions que vous voulez réellement prendre – mon exemple classique est que vous êtes tellement fatigué, vous faites simplement défiler Instagram au lieu de lire le livre que vous voulez légitimement lire – et tout ce qui se trouve dans votre la vie s’aplatit en une liste de choses à faire sans fin et toujours renouvelée que vous avez juste l’impression de devoir parcourir pour pouvoir faire la prochaine chose sur la liste. » —Anne Helen Petersen, auteur de Je ne peux même pas: comment la génération Y est devenue la génération du burnout

9) Une religieuse sur les possibilités radicales du christianisme



«La souffrance peut être une porte par laquelle nous sortons de notre ego isolé et nous entrons dans la souffrance d’un autre. Et cet ego isolé peut être transformé en ce pour quoi nous sommes vraiment créés: une relation profonde de vie partagée et d’amour. —Soeur Ilia Delio