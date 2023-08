Voici les 8 transactions et 3 changements d’objectif de prix que nous avons effectués au cours d’une semaine chargée

Notre portefeuille a connu une vague d’ajustements au cours d’une semaine dominée par les résultats trimestriels de Nvidia (NVDA) mercredi soir et le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à Jackson Hole, vendredi. Voici un aperçu quotidien des transactions et des changements d’objectifs de prix, ainsi que de ce qui a motivé chaque décision. Lundi Lundi s’est avéré être un signe avant-coureur pour le reste de la semaine, à commencer par les achats de GE Healthcare (GEHC) et de Stanley Black & Decker (SWK). L’oscillateur S&P Short Range indiquant un marché survendu, nous avons cherché des endroits où mettre à profit notre importante position de trésorerie. GE Healthcare et Stanley Black & Decker se sont révélés particulièrement attractifs, nous conduisant à acheter respectivement 100 et 150 actions. Pour GEHC, nous voulions profiter de ce que nous estimons être une baisse injustifiée du cours de l’action de la société de technologie médicale. Lundi, les actions Stanley Black & Decker avaient abandonné la totalité de leur rebond post-bénéfice le 1er août et plus encore, nous ouvrant une fenêtre pour construire une position plus importante dans l’action relativement nouvelle du Club. L’achat de SWK de lundi faisait suite à un achat antérieur de 150 actions le 8 août. Plus tard dans la journée de bourse, nous avons profité de la faiblesse post-bénéfice de Microsoft (MSFT) en achetant 30 actions supplémentaires. Bien que cette transaction ait violé notre base de faibles coûts chez Microsoft – une décision que nous ne prenons jamais à la légère – le leadership du géant de la technologie dans la course à l’intelligence artificielle est plus évident que jamais. Et la récente baisse du titre ne reflète pas cela. Notre objectif de cours sur Palo Alto Networks (PANW) a augmenté lundi, en réponse aux résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2023 de la société de cybersécurité et à la journée des investisseurs vendredi soir. Malgré le timing inhabituel de la sortie, la société dirigée par Nikesh Arora a une fois de plus démontré son excellence. Nous avons porté notre objectif de cours PANW à 280 $ par action, contre 245 $. Cela représente plus de 20 % de hausse. Mardi Comme aime à le dire Jim Cramer, la discipline l’emporte toujours sur la conviction. Alors que les actions s’enfonçaient encore plus profondément dans le territoire de survente mardi, notre discipline nous a obligés à rechercher des endroits où déployer des liquidités. Entrez Danaher (DHR), la société autrefois stable des sciences de la vie qui est embourbée dans une récession de plusieurs trimestres en raison d’un excédent de stocks dans son activité de bioprocédés. Cependant, son rapport sur les résultats du deuxième trimestre publié fin juillet a laissé entendre que le fond était en train de se former, et la cession imminente de sa division de solutions environnementales et appliquées plus tard cette année est un catalyseur positif supplémentaire. Dans ce contexte, nous sommes intervenus mardi pour acheter 25 actions supplémentaires de Danaher. Nous sommes revenus vers Stanley Black & Decker plus tard au cours de la séance de mardi, récupérant cette fois-ci 100 actions de la société mère DeWalt and Craftsman. L’achat de mardi fait suite à des commentaires encourageants de Lowe’s (LOW), qui a publié ses chiffres trimestriels avant la cloche. Le détaillant de rénovation domiciliaire a déclaré que la poursuite de la croissance du marché favorable à la construction, un client clé de l’activité d’outillage de Stanley Black & Decker, a contribué à compenser une certaine faiblesse des dépenses des clients en matière de bricolage. Mercredi Suite à notre décision de Microsoft plus tôt dans la semaine, mercredi nous avons ciblé un autre pilier de la Big Tech en Amazon (AMZN). Et, pour la première fois depuis fin mai, nous avons renforcé nos avoirs dans Starbucks (SBUX). Ces achats ont eu lieu alors que le marché restait à des niveaux de survente. Cependant, le rapport sur les résultats de Foot Locker (FL) avant la cloche représentait un point bas pour la semaine. Les 50 actions d’Amazon achetées ont renforcé notre position dans un titre qui, selon nous, dispose d’une marge de manœuvre suffisante, alors que la croissance du chiffre d’affaires de la division cloud computing de l’entreprise reprend et que l’activité de commerce électronique franchit le cap de la rentabilité. Plus tôt en août, nous avons relevé notre objectif de prix sur Amazon à 160 $, ce qui implique une hausse d’environ 20 %. Notre achat de Starbucks représente une nouvelle situation d’achat après la faiblesse des bénéfices, comme nous l’avons fait avec Microsoft et Stanley Black & Decker plus tôt dans la semaine. Même si l’achat de 50 actions a violé notre base de coûts, les perspectives à long terme de la chaîne du café semblent toujours prometteuses. Et, le titre étant à son plus bas niveau depuis novembre 2022, nous avons estimé qu’il était justifié de dépasser notre base de coûts pour accroître notre exposition. L’horrible rapport trimestriel de Foot Locker – combiné à la suspension des dividendes – ne nous a laissé d’autre choix que de nous mettre à l’écart avec une note de 4 et de supprimer notre objectif de cours sur le titre. Notre note de 4 indique que nous ne prendrons aucune mesure sur le titre jusqu’à ce que nous obtenions plus d’informations. Nous avons toujours su que les histoires de redressement ne s’écrivaient pas du jour au lendemain, mais les chapitres à venir pour le détaillant de baskets semblent plus dangereux qu’on ne le pensait initialement. Jeudi Les puces ont occupé le devant de la scène jeudi, alors que le fabricant de semi-conducteurs Broadcom (AVGO) a rejoint le portefeuille, et nous avons annoncé notre intention de sortir d’Advanced Micro Devices (AMD) lorsque les restrictions commerciales seront levées. Nous avons également augmenté notre objectif de prix Nvidia (NVDA) à la suite d’un autre rapport sur les bénéfices et d’un guide du trimestre en cours. L’ajout de Broadcom – avec une petite pondération de 1 % pour commencer – apporte une autre couche d’exposition à l’IA à Jim’s Charitable Trust. La dernière puce réseau de la société, connue sous le nom de Jericho3-AI, peut regrouper des dizaines de milliers d’unités de traitement graphique (GPU) dans des centres de données pour répondre aux exigences de performances des charges de travail d’IA complexes. Broadcom rapportera jeudi prochain, le 31 août, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps pour des mises à jour sur la réception de Jericho3-AI et ses perspectives générales. Parallèlement au lancement de Broadcom, nous avons abaissé la note d’AMD à 3 et nous chercherons à quitter notre position lorsque nous le pourrons. Broadcom a tout à gagner d’un autre volet du boom de l’IA qu’AMD, qui concurrence directement Nvidia du côté du traitement. Les résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2024 de Nvidia, publiés mercredi soir, ont souligné sa domination sur ce marché. C'est pourquoi nous avons porté jeudi notre objectif de cours Nvidia à 600 dollars par action contre 450 dollars, ce qui implique une hausse d'environ 27 %. Alors que les estimations de bénéfices de Wall Street ont été fortement révisées à la hausse, les actions de Nvidia sont devenues moins chères sur la base de leur valorisation jeudi, tandis que leur leadership en matière d'IA est devenu plus évident. Bien qu'en forte baisse vendredi, les actions Nvidia ont tout de même plus que triplé en 2023. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

