La WWE se prépare pour l’un des événements les plus populaires de la saison, Royal Rumble, qui devrait avoir lieu le 31 janvier au ThunderDome, Tropicana Field à Tampa. 30 hommes entreront sur le ring pour se battre pour la gloire, dans l’espoir d’être le dernier homme debout. Le gagnant aura une opportunité spéciale à WrestleMania. La gamme Royal Rumble 2021 comprendra certains des plus grands noms du jeu, notamment Daniel Bryan, Edge, Bobby Lashley, Jeff Hardy, AJ Styles, Sheamus, Randy Orton, Big E, Shinsuke Nakamura, John Morrison, The Miz, Jey Uso, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Cesaro, Otis et Mustafa Ali. Il est très imprévisible de savoir qui émergera au sommet, mais certains combattants se démarquent définitivement et ont un cas plus fort que les autres.

Voici le top 5 des prétendants au Royal Rumble 2021:

Sheamus

Ancien vainqueur du Royal Rumble, Sheamus n’est pas étranger à ce qui va suivre. Bien qu’il n’ait pas remporté de gros titres ces dernières années, la situation pourrait être différente cette fois-ci. Il a bien fait à la série Survivor, éliminant Seth Rollins alors que l’équipe RAW effectuait un balayage net. L’ancien champion de la WWE aurait sûrement les yeux rivés sur le grand titre.

Styles AJ

AJ Styles a fait des débuts prometteurs lors de l’édition 2016 de Royal Rumble, dans laquelle il a terminé au numéro trois. Il a éliminé deux gars avant d’être repoussé par Kevin Owens. Depuis lors, Styles a fait de grands progrès dans l’entreprise. Il a régné en tant que champion de la WWE pendant environ un an. Il a également remporté le championnat intercontinental. Il est toujours un grand joueur lors des grands événements et a certainement une bonne chance de remporter le titre ici.

Daniel Bryan

L’un des favoris des fans, le persévérant Daniel Bryan est sûrement celui à surveiller cette année. Ayant raté l’occasion d’être le dernier homme debout à quelques reprises dans le passé, il aurait hâte d’y arriver cette saison. Il a presque tous les grands titres à son nom, sauf cela. Il a été le premier à déclarer son entrée dans l’événement après avoir battu Jey Uso à Smackdown. Il a des comptes à régler avec Roman Reigns et une victoire ici lui donnera une chance.

Randy Orton

Il a déjà remporté le Royal Rumble à deux reprises et visera à le faire une troisième fois. Il a été dans une querelle avec Bray Wyatt, mais il semble qu’ils régleront cela à la Chambre d’élimination. La WWE peut toujours compter sur lui sur les grandes scènes et il serait certainement un bon choix pour les grands événements de WrestleMania. Ça pourrait bien être son année.

Bobby Lashley

Bobby Lashley est déterminé à avoir une chance pour le championnat de la WWE à WrestleMania 37 où il a l’intention d’affronter Drew McIntyre. Pour que cela se produise, il doit tirer le meilleur parti du Royal Rumble. Il a bien performé dans la série Survivor où il a battu Sami Zayn. Il aimerait continuer sa bonne course ici et il a certainement les moyens de le faire.