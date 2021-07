Voici les 5 meilleures chansons

Les fans de Billie Eilish devraient être « Happier Than Ever » avec son nouvel album.

« Happier Than Ever », le deuxième album studio d’Eilish après « When We All Fall Asleep, Where Do We Go? », lauréat d’un Grammy en 2019, est sorti vendredi à minuit, la jeune femme de 19 ans prouvant que sa transformation créative va bien plus loin que une nouvelle couleur de cheveux.

Pour une chanteuse qui a parlé franchement des problèmes de santé mentale du passé et de la gloire à un jeune âge, Eilish affiche simultanément une confiance en soi assurée et une réflexion personnelle mature sur son dernier disque, racontant un ex toxique dans un morceau (« Happier Than Ever « ) tout en tombant amoureuse de qui elle veut devenir dans un autre (« mon avenir »).

Et Eilish n’a pas peur de bousculer les attentes des fans, en laissant tomber une piste semblable à un poème parlé visant à examiner son corps et ses choix de mode (« Not My Responsibility »).

Les 16 pistes emmènent également les auditeurs dans un voyage non linéaire de tomber amoureux et de tomber amoureux, alors qu’Eilish chante le chagrin et le processus douloureux et incertain de guérison. Bien que chaque chanson brille à sa manière – et que les fans repartent avec des listes de favoris très différentes – voici cinq pistes que tous les mélomanes devraient prendre note :

5. « Aile d’or »

« Goldwing » est une chanson pas comme les autres dans l’œuvre d’Eilish. La piste commence comme un hymne d’église, avec un chœur retentissant, « Il est venu au sein de sa bien-aimée. » Mais plus tard, un rythme tombe, transformant la chanson en quelque chose de plus proche du style pop sombre de son premier album. La tournure dynamique de la chanson garde les auditeurs sur leurs gardes et permet à « Goldwing » de monter en flèche.

4. » Vieillir «

Eilish ouvre l’album avec cette douce réflexion méditative sur le fait de vieillir.

Et elle ne se retient pas sur le plan des paroles, offrant ce qui semble être un commentaire sur ses propres sentiments à propos de l’industrie de la musique. « Les choses que j’aimais autrefois me permettent de continuer à travailler maintenant », avoue-t-elle. « Des choses dont j’ai envie un jour, je m’ennuierai. »

Elle s’ouvre également sur le fait de traiter avec les harceleurs en raison de la célébrité: « Je suis reconnaissante pour beaucoup de choses / Mais c’est différent quand un étranger attend toujours à votre porte », chante-t-elle. « Les étrangers semblent me vouloir plus que quiconque avant / Dommage qu’ils soient généralement dérangés. »

Que vous atteigniez la majorité en tant que pop star ou non, la chanson est un déchirure relatable sur le passage du temps et une belle ouverture.

3. « Fantastique masculine »

Les instrumentaux de cette chanson sont simples, mais ses paroles inventives placent « Male Fantasy » sur cette liste.

La chanson s’ouvre sur Eilish décrivant une nuit seule à la maison, alors qu’elle essaie de « me distraire avec de la pornographie ». Mais la piste est loin d’être grossière, car Eilish développe la mélodie en une méditation plus profonde sur la solitude et la nature artificielle de forcer votre cœur à guérir.

« Parce que je t’aimais alors et je t’aime maintenant et je ne sais pas comment », chante-t-elle. « Je suppose que c’est difficile de savoir quand personne d’autre ne vient / Si je t’oublie ou si je fais juste semblant d’aller bien / Me convaincre que je te déteste. »

Plutôt que de terminer l’album avec une déclaration définitive de guérison, Eilish termine avec cette piste – et, ainsi, maintient les auditeurs vivants dans la question de savoir comment passer du chagrin. C’est une ambiguïté sophistiquée comme celle-ci qui prouve pourquoi, à 19 ans, Eilish est déjà une légende de la musique.

2. « Plus heureux que jamais »

Un thème à travers l’album est la transformation, et, tout comme la chanson « Goldwing », la chanson titre emmène les auditeurs dans un voyage instrumental.

La chanson commence douce, douce et innocente, avec Eilish expliquant à son ex qu’elle est en fait « plus heureuse que jamais » sans eux. Et, tout comme une guérison cardiaque au fil du temps, la chanson elle-même devient plus confiante et audacieuse au fur et à mesure qu’elle avance, passant d’une mélodie modérée et calme à un hymne rock à part entière, à la batterie et à tout le reste.

« Je ne me rapporte pas à toi non / Parce que je ne me traiterais jamais comme ça (juron) », chante-t-elle. « Tu m’as fait détester cette ville / Et je ne parle pas de toi sur Internet / Je n’ai jamais rien dit de mal à personne / Parce que c’est embarrassant. »

C’est une courbe d’Eilish, connue pour sa voix douce et intime. Mais cela ne déçoit pas.

1. « La comète de Halley »

Peut-être que la plus grande torsion sur « Happier Than Ever » est que, sur un album traitant tellement de chagrin, la meilleure chanson est une ballade d’amour jaillissante et sans honte.

Il n’y a pas de trucs vocaux fantaisistes sur cette chanson. Pas de gros rebondissements de production. C’est une chanson simple sur l’une des expériences les plus complexes : tomber amoureux. Et pourtant, la voix douce et caractéristique d’Eilish le fait planer au-dessus des autres.

« J’ai été aimée avant mais en ce moment en ce moment », chante-t-elle avec franchise. « Je me sens de plus en plus comme si j’étais fait pour toi. »

C’est vulnérable. C’est honnête. C’est Eilish qui fait ce qu’Eilish fait de mieux.

