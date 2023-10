Cette année marque le 50e anniversaire du décès de Pablo Picasso. Parmi une cinquantaine d’expositions organisées conjointement par des institutions culturelles d’Europe et d’Amérique du Nord célébrant les réalisations de l’un des plus grands artistes du XXe siècle, le Centre Pompidou propose une exposition qui offre une occasion rare de redécouvrir les fondements de l’art de Picasso.

Présentant près de 1 000 œuvres allant de carnets, dessins et gravures datant de ses études de jeunesse jusqu’à ses dernières œuvres tirées de la collection du Musée National Picasso-Paris, « Picasso. Dessiner à L’infini » plonge profondément dans la pratique du dessin moins connue et plutôt privée du maître moderne, qui a jeté les bases de certaines des plus grandes œuvres de l’artiste. Tel un journal visuel privé, les dessins révèlent le processus créatif de Picasso et son exploration des techniques. “Ils nous permettent d’explorer la profusion graphique de Picasso”, ont déclaré les commissaires de l’exposition Anne Lemonnier, conservatrice adjointe du Musée National d’Art Moderne, et John Popelard, conservateur des dessins et des gravures, Musée National Picasso-Paris. —Vivienne Chow

“Peter Doig : Réflexions d’un siècle»

Musée d’Orsay

Du 17 octobre au 21 janvier 2024



Peter Doig, il y a 100 ans (2000). Collection privée© Peter Doig. Tous droits réservés, DACS/ ADAGP, Paris, 2023

L’exposition de Peter Doig au musée d’Orsay est une étape incontournable de la programmation Paris+. La sensibilité picturale de Doig, ses gestes magistral en matière de couleur, de lumière, de lieu et de perspective visibles dans ses peintures de Trinidad complètent naturellement les œuvres modernistes de la collection d’Orsay. Les œuvres de Major Doig, des figures éthérées baignées par le clair de lune Baigneurs de nuit à une scène océanique argentée d’abstraction géométrique dans il y a 100 ans, sont présentés dans une tenture de style salon, qui tiennent leur place dans les salles en forme de dôme du musée. Pour accompagner sa première exposition personnelle en France depuis 15 ans, l’artiste a été autorisé à sélectionner des œuvres de la collection du musée dans une salle attenante donnant sur la Seine, où des œuvres impressionnistes et postimpressionnistes de Gauguin, Courbet et Rousseau éclairent certaines des inspirations qui s’infiltrent dans l’esprit du peintre écossais. —Naomi Réa