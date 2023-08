Voici les 5 changements d’objectifs de prix et les 4 transactions que nous avons effectuées au cours de cette semaine de résultats chargée

Au cours d’une semaine de bénéfices bien remplie, le Club a exécuté plusieurs transactions et élevé les objectifs de cours pour certaines de nos plus grandes actions. Bon nombre de ces mouvements découlaient de ce que nous avons vu dans les chiffres trimestriels et entendu lors de conférences téléphoniques. Voici un aperçu au jour le jour de l’action du portefeuille. Lundi La semaine a commencé avec notre décision de quitter notre position Johnson & Johnson (JNJ), alors que la voie légale à suivre pour le fabricant de dispositifs pharmaceutiques et médicaux devenait trop dangereuse pour s’y retrouver. Après avoir essayé de résoudre ses passifs de talc par la faillite une deuxième fois, nous avons conclu que la hausse du titre serait limitée dans un avenir prévisible et que notre argent pourrait être mieux utilisé ailleurs. Nous avons réalisé un petit bénéfice sur la vente de lundi de ce qui avait été nos 500 actions restantes. Microsoft (MSFT) et GE Healthcare (GEHC) correspondent à la facture en tant que meilleurs endroits pour mettre de l’argent au travail, donc lundi après-midi, nous avons acheté 45 actions supplémentaires de MSFT et 225 actions supplémentaires de GEHC. Parallèlement à notre achat Microsoft, nous avons amélioré notre note sur le géant de la technologie à 1, notre équivalent acheter ici. En termes simples, nous avons estimé que la baisse post-bénéfice du géant de la technologie était exagérée et représentait une opportunité d’ajouter une exposition à l’un des principaux acteurs de l’intelligence artificielle en ce moment. Vendredi, les actions Microsoft se sont échangées un peu en dessous du prix d’environ 334 $ par action que nous avons payé lundi. De même, la baisse des actions après le dépassement des bénéfices et la hausse des prévisions de GE Healthcare le 25 juillet semblait injustifiée, nous en avons donc profité avec plaisir pour renforcer notre position dans le principal fournisseur de technologie médicale. Mardi Ce fut la journée la plus chargée de toutes, avec une transaction – Honeywell International (HON) – et des hausses d’objectifs de prix pour Caterpillar (CAT), Stanley Black & Decker (SWK) et Advanced Micro Devices (AMD). Notre décision d’acheter 25 actions Honeywell fait suite à une baisse d’environ 7 % de l’action depuis que l’industrie axée sur l’aérospatiale a annoncé ses bénéfices le 27 juillet. Sentez-vous un thème avec nos achats cette semaine ? Le trimestre d’Honeywell n’a pas été parfait, mais nous ne voulions pas laisser passer une chance de racheter certaines des 60 actions HON que nous avons vendues à des niveaux plus élevés plus tôt en juillet. Après des résultats impressionnants au deuxième trimestre, nous avons porté notre objectif de cours Caterpillar à 300 $ par action, ce qui implique une hausse d’environ 6 % par rapport à l’ouverture du titre vendredi. Notre PT précédent était de 285 $ par action. Dans le même temps, étant donné que le titre a connu une forte hausse, en hausse de plus de 13 % au cours du mois dernier, notre discipline suggère de bloquer certains bénéfices dans CAT est approprié. Jim Cramer a rappelé aux membres du Club ce point de vue lors de la dernière ligne droite de jeudi. Nos restrictions commerciales nous ont empêchés d’agir là-dessus, mais nous pourrions envisager de le faire lundi. Le jeu de redressement Stanley Black & Decker est de plus en plus susceptible de revenir à la rentabilité plus tard cette année, motivant notre augmentation de l’objectif de prix à 110 $ par action contre 100 $. L’impression du deuxième trimestre de l’outilleur était solide, offrant une preuve supplémentaire que ses trébuchements post-pandémiques sont en train d’être surmontés. Stanley Black & Decker, qui s’échangeait environ 99 $ par action vendredi, a monté en flèche au cœur de Covid alors que tout le monde réparait sa maison. L’action a atteint un sommet de clôture historique de 220,69 $ en mai 2021. Suite à la publication plus que redoutée d’AMD au T2 mardi soir, nous avons relevé notre objectif de cours sur l’action à 135 $ par action contre 120 $. Il a été atteint en appliquant un multiple de 32 sur les estimations de bénéfices de 2024. Nous avons conservé notre note 2. Le lendemain des bénéfices, les actions AMD ont clôturé en baisse de 7 %. Mais les fortes séances de jeudi et vendredi ont fait grimper le titre de plus de 4% au cours de la semaine dernière à environ 116 dollars par action. Mercredi En cette journée relativement calme, nous avons réitéré notre note 1 et notre objectif de cours de 110 $ sur les actions d’Emerson Electric (EMR). Vendredi, Emerson s’échangeait autour de 96 $ par action, ce qui implique une hausse d’environ 14 % par rapport à notre objectif. L’entreprise industrielle basée au Missouri, qui est tombée de nos grâces plus tôt cette année avec son offre de National Instruments, a annoncé un bon trimestre avant la cloche mercredi. Cela nous a donné la confiance nécessaire pour doubler nos perspectives et notre notation pour le titre. Emerson, comme d’autres industriels du Club, dont Caterpillar et Honeywell, a repris vie après un début d’année sous-optimal. Jeudi Une paire de nos avoirs Big Tech – Amazon (AMZN) et Apple (AAPL) – a obtenu des hausses de prix cibles jeudi après leurs résultats trimestriels. Amazon a brillé alors que la croissance des revenus du deuxième trimestre s’est stabilisée pour sa division de cloud computing très rentable, et ses prévisions pour le troisième trimestre à l’échelle de l’entreprise ont été supérieures aux attentes de Wall Street. Dans ce contexte haussier, nous avons relevé notre objectif de cours sur Amazon à 160 $ ​​par action, contre 140 $ auparavant. Cela représente une hausse d’environ 13 % par rapport à l’endroit où le titre a ouvert la séance de vendredi à 141 $ par action. Les résultats du troisième trimestre fiscal d’Apple contenaient beaucoup de choses à aimer, en particulier un niveau record de 21,2 milliards de dollars de ventes de services à marge élevée. Alors que nous nous rapprochons du début de l’exercice 2024 d’Apple, notre nouvel objectif de cours de 205 $ par action est basé sur un multiple de 31 pour les estimations de bénéfices de 2024. L’action du fabricant d’iPhone a baissé de plus de 3 % vendredi à environ 184 dollars par action. Notre objectif de prix précédent était de 185 $. Conclusion Jusqu’à présent, la saison des bénéfices s’est bien déroulée pour les avoirs du Club, nous obligeant à mettre à jour nos objectifs de prix pour mieux refléter la hausse que nous attendons pour les actions. Dans le même temps, il a également présenté des opportunités de profiter de la faiblesse liée aux bénéfices de quelques actions, telles que Microsoft et Honeywell. Le calendrier se calmera quelque peu la semaine prochaine, avec quatre noms de Clubs signalés : Coterra Energy (CTRA) après la cloche de clôture lundi (avec un appel post-bénéfice mardi matin), Eli Lilly (LLY) avant la cloche mardi, et Walt Disney (DIS ) et Wynn Resorts (WYNN) après la cloche mercredi. Nous continuerons d’évaluer stratégiquement chaque rapport, en ajustant nos notations et nos objectifs si nécessaire. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer's Charitable Trust.) En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n'effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de son chaAfter ritable trust. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction.

