Voici les 37 accusations fédérales contre Donald Trump dans l’affaire des documents classifiés

Donald Trump fait face à 37 chefs d’accusation dans un acte d’accusation fédéral découlant de l’enquête du ministère américain de la Justice sur sa possession de documents classifiés dans sa propriété de Mar-a-Lago.

Les procureurs fédéraux accuseront l’ancien président de rétention délibérée de secrets de la défense nationale en violation de la loi sur l’espionnage, de complot en vue d’entraver la justice, de dissimulation de documents par corruption, de dissimulation de documents dans une enquête fédérale, de plan de dissimulation et de fausses déclarations.

Trente et un chefs d’accusation concernent chaque document présumé en sa possession, cinq chefs d’accusation concernent le fait que M. Trump les a dissimulés et deux chefs d’accusation concernent de fausses déclarations.

M. Trump se rendra, sera arrêté et sera officiellement inculpé devant un tribunal fédéral à Miami mardi 13 juin après-midi après qu’un grand jury fédéral a estimé qu’il y avait suffisamment de preuves pour porter des accusations contre lui. Une peine potentielle, en cas de condamnation, pourrait inclure des décennies de prison.

Il a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible et a qualifié les enquêtes à son encontre de « chasse aux sorcières ».

Un acte d’accusation fédéral a été rendu public le 9 juin.

Une enquête de l’avocat spécial Jack Smith, qui a été nommé pour diriger l’enquête du ministère de la Justice sur la prétendue mauvaise gestion des documents par l’ancien président après avoir quitté la Maison Blanche, a cherché à savoir si M. Trump et ses avocats avaient faussement certifié qu’il avait renvoyé des dossiers classifiés au gouvernement, ou s’il les a cachés, illégalement, et a menti à son équipe juridique.

Les procureurs fédéraux devraient présenter des preuves convaincantes que l’ancien président a sciemment et délibérément induit ses avocats en erreur au sujet de sa conservation de documents sensibles après avoir quitté la Maison Blanche en janvier 2021 après avoir perdu sa candidature à la réélection.

Parmi les monceaux de documents en sa possession lorsqu’ils ont été récupérés par les agents du FBI, il y avait 102 documents classifiés – 27 se trouvaient dans son bureau, 75 étaient en stockage et 17 documents désignés « top secret » en faisaient partie, selon les procureurs.

Plusieurs incluaient les capacités d’armes nucléaires des États-Unis et des pays étrangers, les vulnérabilités potentielles des États-Unis et de leurs alliés à une attaque militaire » et « des plans de représailles possibles en réponse à une attaque étrangère », selon l’acte d’accusation.

L’acte d’accusation indique que la possession de M. Trump « pourrait mettre en danger la sécurité nationale des États-Unis ».

Rétention délibérée d’informations relatives à la sécurité nationale

Le favori de la nomination présidentielle républicaine de 2024 est accusé de violations de la loi sur l’espionnage, que le ministère de la Justice a invoquée contre l’ancien traducteur de la National Security Agency, Reality Winner, alors que M. Trump était président en 2018. Julian Assange et Daniel Hale ont également été inculpés en vertu de la loi. Loi sur l’espionnage en 2019.

M. Trump fait maintenant face à 31 chefs d’accusation sous la même accusation.

L’un des six articles de la loi sur l’espionnage, l’article 793, interdit « de recueillir, de transmettre ou de perdre » toute « information concernant la défense nationale ».

Les chefs d’accusation un à 31 de l’acte d’accusation fédéral de M. Trump comprennent des documents individuels en sa possession du 20 janvier 2021 au 6 août 2022 ou au 3 juin 2022.

Les documents comprennent des documents désignés « secrets » et « top secrets », liés aux briefings du renseignement de la Maison Blanche, à l’activité militaire étrangère, à la communication avec des dirigeants étrangers, aux impacts militaires étrangers sur les intérêts américains et aux communications avec un dirigeant étranger.

Au moins un document concerne l’armement nucléaire américain

Un autre concerne les capacités nucléaires d’un gouvernement étranger.

L’utilisation de l’article 793, qui ne fait pas référence à des informations classifiées, est comprise comme une décision stratégique des procureurs qui a été prise pour court-circuiter la capacité de l’ancien président à prétendre qu’il a utilisé son autorité en tant que président pour déclassifier les documents qu’il a supprimés. de la Maison Blanche et gardé dans sa propriété de Floride longtemps après l’expiration de son mandat le 20 janvier 2021.

Cette section du droit pénal américain est rédigée d’une manière qui pourrait englober la conduite de M. Trump même s’il était autorisé à posséder les informations en tant que président. Il stipule que quiconque « détient légalement, accède, contrôle ou se voit confier un document … relatif à la défense nationale » et transmet « volontairement » de telles informations de quelque manière que ce soit encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans. .

Complot en vue d’entraver la justice, rétention de dossiers et falsification de témoins

L’ancien président et Walt Nauta « ont sciemment combiné, conspiré, confédéré et convenu » pour retenir des documents en vertu de l’article 1512 du titre 18 du code américain, selon l’acte d’accusation.

La loi comprend une large interdiction de falsifier un témoin, une victime ou un informateur impliqué dans une enquête fédérale.

Selon les procureurs, M. Trump a conspiré pour dissimuler des documents à un grand jury et à des fonctionnaires fédéraux, en suggérant que ses avocats font de fausses déclarations aux autorités, en déplaçant des boîtes de documents à cacher aux avocats, en suggérant que des documents soient cachés ou détruits, et faussement certifiant que des documents classifiés ont été produits aux autorités « alors qu’en fait, elles ne l’ont pas fait ».

Le statut s’applique aux affaires devant le Congrès ainsi qu’aux agences fédérales et aux procédures judiciaires civiles et pénales, y compris les procédures devant un grand jury. Une condamnation comprend une peine maximale de 20 ans de prison.

Dans une affaire devant un jury, les procureurs fédéraux doivent prouver si M. Trump a sciemment conservé des documents sous la garde de la National Archives and Records Administration et a délibérément défié l’assignation à comparaître du ministère de la Justice pour les documents classifiés en sa possession. Une condamnation comprend une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

Une accusation supplémentaire de complot, qui devrait inclure une autre personne pour commettre un crime, pourrait entraîner une peine de cinq ans.

Fausses déclarations et représentations

M. Trump fait face à des accusations supplémentaires pour avoir fait de fausses déclarations ou avoir permis à son équipe juridique de faire de fausses déclarations, pour avoir prétendument menti aux forces de l’ordre au sujet des documents en sa possession. Cela pourrait inclure une peine supplémentaire de cinq ans, s’il est reconnu coupable.

Selon l’acte d’accusation, l’ancien président a fait une « déclaration matériellement fausse, fictive et frauduleuse » lorsqu’il a juré à une enquête du grand jury et à une enquête des forces de l’ordre fédérales qu’il avait fourni tous les documents demandés.

Un acte d’accusation fédéral contre M. Trump arrive quelques jours après une dernière tentative de son équipe juridique pour convaincre les responsables du ministère de la Justice de ne pas l’inculper.

Les enquêteurs ont lancé une enquête au début de l’année dernière après que des responsables de la National Archives and Records Administration ont découvert plus de 100 documents portant des marques de classification lors de l’examen de 15 boîtes récupérées au domicile de M. Trump à Mar-a-Lago. Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a nommé M. Smith, ancien procureur chargé des crimes de guerre à La Haye, comme conseiller spécial pour mener l’enquête.

Un acte d’accusation sert d’accusation formelle, parmi les premières étapes d’un procureur avant qu’une affaire puisse être portée en justice.

Les grands jurés ont entendu les preuves et les témoignages présentés par les procureurs et les témoins qu’ils ont choisi de présenter. Lors d’un procès, un jury entendra des avocats de la défense.

Suite à l’inculpation officielle de M. Trump, les procureurs partageront des preuves avec son équipe juridique et commenceront probablement des requêtes pour rejeter l’affaire.

Andrew Feinberg a contribué au reportage