Après un record de 5,6 millions de maisons vendues en 2020, le plus haut en 14 ans, le marché immobilier américain se réchauffe encore plus alors qu’il entre dans la saison traditionnelle de l’achat d’une maison en avril. La période entre mars et août représente 56% des ventes de maisons existantes.

La zone métropolitaine de Manchester-Nashua, dans le New Hampshire, après avoir détenu le titre pour la dernière fois en octobre 2020, a récupéré la première place en tant que marché le plus chaud du pays. jours en mars – 10 jours plus vite que l’année dernière et 35 jours plus vite que ce qui est typique dans le reste du pays, selon un rapport de Realtor.com.

Le deuxième marché le plus en vogue se trouve également dans l’État du granit. Ce titre est allé à Concord, New Hampshire, où la moitié de toutes les maisons n’ont passé que 20 jours sur le marché.

Le prix médian d’inscription des maisons dans la région de Manchester-Nashua était de 420 000 $ en mars, en hausse de 8,4% l’an dernier.

Les deux zones sont une alternative abordable à la ville voisine de Boston, où les prix médians des inscriptions oscillaient autour de 700 000 $ en mars. Boston représentait environ 50% des vues dans la région métropolitaine de Manchester-Nashua.

«Les zones métropolitaines du New Hampshire sont positionnées comme beaucoup de petites villes ou de petites villes qui ne sont pas trop loin de la grande ville», a déclaré Danielle Hale, économiste en chef pour Realtor.com. «Et les gens regardent plus loin des centres-villes en partie parce qu’ils ont la flexibilité de travailler à distance maintenant, et peut-être que certains espèrent que cela continuera dans le futur.»

Les 20 marchés les plus en vogue ont été déterminés en fonction du nombre de vues uniques par propriété et du nombre de jours pendant lesquels une annonce est restée active sur Realtor.com en mars 2021. Les maisons de ces 20 marchés ont reçu jusqu’à quatre fois le nombre de vues par annonce comparées à la moyenne nationale et vendent 23 à 44 jours plus rapidement que la propriété typique aux États-Unis dans l’ensemble.

«Pour les acheteurs, c’est un marché immobilier difficile», a déclaré Hale. « Mais nous devrions voir plus de vendeurs venir, ce qui signifie plus d’options pour les acheteurs qui peuvent être assez frustrés de ne pas trouver ce qu’ils espèrent trouver lorsqu’ils sont là. »

Dix États étaient représentés dans la liste des 20 premiers – Californie, Idaho, Indiana, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, Caroline du Nord, Ohio, Washington et Wisconsin. La Californie a dominé avec six marchés représentés.

Les 20 marchés du logement les plus chauds en mars étaient:

1. Région métropolitaine de Manchester-Nashua, New Hampshire

Visiteurs par propriété: 3,02

Journées sur le marché: 19

Prix ​​médian: 420 000 $

2. Concord, New Hampshire

Visiteurs par propriété: 4.10

Jours sur le marché: 20

Prix ​​médian du logement: 362 000 $

3. Vallejo-Fairfield, Californie

Visiteurs par propriété: 1,83

Journées sur le marché: 11

Prix ​​médian du logement: 550 000 $

4. Burlington, Caroline du Nord

Visiteurs par propriété: 2,29

Journées sur le marché: 21

Prix ​​médian du logement: 302 000 $

5. Springfield, Ohio

Visiteurs par propriété: 3,17

Journées sur le marché: 26

Prix ​​médian du logement: 145 000 $

6. Lafayette-West Lafayette, Indiana

Visiteurs par propriété: 2,12

Journées sur le marché: 26

Prix ​​médian du logement: 297 000 $

7. Yuba City, Californie

Visiteurs par propriété: 2,20

Jours sur le marché: 27

Prix ​​médian du logement: 427 000 $

8. Santa Cruz-Watsonville, Californie

Visiteurs par propriété: 1,68

Jours sur le marché: 20

Prix ​​médian du logement: 1 222 000 $

9.Stockton-Lodi, Californie

Visiteurs par propriété: 1,54

Journées sur le marché: 17

Prix ​​médian du logement: 468 000 $

10.Spokane-Spokane Valley, État de Washington

Visiteurs par propriété: 1,59

Jours sur le marché: 19

Prix ​​médian du logement: 435 000 $

11. Janesville-Beloit, Wisconsin

Visiteurs par propriété: 2,78

Jours sur le marché: 30

Prix ​​médian du logement: 250 000 $

12. Modesto, Californie

Visiteurs par propriété: 1,54

Jours sur le marché: 19

Prix ​​médian du logement: 499 000 $

13. Reno, Nevada

Visiteurs par propriété: 1,39

Journées sur le marché: 15

Prix ​​médian du logement: 562 000 $

14. Région métropolitaine de Worcester, Massachusetts – Connecticut

Visiteurs par propriété: 1,83

Journées sur le marché: 30

Prix ​​médian du logement: 395 000 $

15. Appleton, Wisconsin

Visiteurs par propriété: 2,02

Jours sur le marché: 31

Prix ​​médian du logement: 302 000 $

16. Coeur D’alene, Idaho

Visiteurs par propriété: 1,49

Jours sur le marché: 23

Prix ​​médian du logement: 799 000 $

17. Madison, Wisconsin

Visiteurs par propriété: 1,59

Jours sur le marché: 28

Prix ​​médian du logement: 399 000 $

18. Eureka-Arcata-Fortuna, Californie

Visiteurs par propriété: 1,88

Jours sur le marché: 31

Prix ​​médian du logement: 439 000 $

19. Columbus, Ohio

Visiteurs par propriété: 1,54

Jours sur le marché: 29

Prix ​​médian du logement: 329 000 $

20. Akron, Ohio

Visiteurs par propriété: 1,73

Jours sur le marché: 31

Prix ​​médian du logement: 180 000 $

Swapna Venugopal Ramaswamy est le journaliste du logement et de l’économie pour USA TODAY. Suivez-la sur Twitter @SwapnaVenugopal