Voici les 2 nouvelles pizzas mexicaines de Taco Bell

Quelques mois après ramener la populaire pizza mexicaine, Taco Bell essaie deux nouvelles variétés de ce plat interculturel. Vous devrez cependant être dans l’Oklahoma ou le Nebraska pour les essayer.

À partir du 22 décembre, la chaîne de restauration rapide commencera à tester la pizza mexicaine Cheesy Jalapeño à Taco Bells à Oklahoma City. Le pain plat épicé comprend du fromage nacho et des tranches de jalapeno marinés sur un traditionnel Pizza mexicaine — deux tortillas croustillantes farcies de bœuf assaisonné et de haricots frits et recouvertes de sauce à pizza, de tomates et d’un mélange de trois fromages.

À quelque 450 miles de là, les clients de Taco Bell à Omaha, Nebraska, peuvent essayer la pizza mexicaine Triple Crunch, qui ajoute une troisième coquille et des portions supplémentaires de haricots et de bœuf à la pizza.

La pizza peut être achetée à la carte ou dans le cadre d’un repas combiné avec deux tacos et un grand soda.

Cheesy Jalapeño Mexican Pizza se vend entre 4,99 $ et 5,49 $, selon l’emplacement. Mais si vous n’êtes pas dans la région d’Oklahoma City, Le plat à emporter signalé, vous pouvez en faire vous-même en demandant des piments jalapeño et une sauce au fromage nacho pour votre pizza mexicaine habituelle. (Cependant, personnaliser le vôtre coûtera un peu plus de 6 $.)

La pizza mexicaine a disparu de Taco Bell en novembre 2020 en raison de pénuries d’ingrédients liées à la pandémie. Il retour au menu en grande pompe Ceci peut. En quelques semaines, cependant, Taco Bell se vendait sept fois autant de pizzas qu’il s’y attendait et a dû tirer à nouveau l’article jusqu’à ce que les approvisionnements en ingrédients puissent être renforcés.

La pizza mexicaine est revenue au menu de façon permanente en septembre.

Comme d’autres chaînes de restauration rapide, Taco Bell teste fréquemment de nouveaux éléments de menu et des variantes : En novembreTaco Bell a introduit les frites nacho à 7 couches dans tout le pays et a testé les frites nacho au fromage grillé à Sacramento, en Californie.

Dans un communiqué de presse cette semaine, la société a déclaré que les fans devraient “continuer à surveiller d’autres tranches d’actualités sur la pizza mexicaine pour lancer 2023”.

