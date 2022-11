Voici les 10 voitures les plus volées en Ontario. Que faire si le vôtre est sur la liste

Zeynel Ari, un résident de Toronto, dit qu’il a fallu moins de 20 minutes à quelqu’un pour voler sa voiture.

Cela, dit-il, représente à peu près le temps qu’il a fallu pour se rendre à pied à la banque depuis sa place de parking le long de Kipling Avenue et du Queensway, faire ses courses et revenir pour retrouver sa voiture de sport Land Rover Range Rover 2021 blanche disparue.

“Votre esprit est comme choqué, vous savez? Parce que vous voulez voir votre voiture là-bas”, a déclaré Ari, également connu sous le nom de “Dino” dans la communauté.

“Je me sens vraiment mal… Je ne me sens plus en sécurité.”

Bien qu’il ait entendu des histoires d’augmentation des vols de voitures dans la ville et qu’il ait été averti par d’autres que les Range Rover semblaient être des cibles particulières pour les voleurs, Ari dit qu’il ne pensait pas que cela lui arriverait, et encore moins que ce serait si facile à réaliser.

Zeynel ‘Dino’ Ari s’est fait voler sa voiture de location le 2 novembre. Il dit avoir signalé le vol à la police de Toronto juste après, mais n’a pas encore entendu parler de l’état de sa récupération. Il s’est présenté comme conseiller municipal du quartier 3 Etobicoke-Lakeshore et dit qu’il s’est présenté avec une plate-forme pour une sécurité et une application policière accrues. (Soumis par Zeynel Ari)

Mais selon les dernières données de 2021, c’est le contraire de ce qui se passe. Le type de voiture d’Ari est passé au sixième rang des voitures les plus souvent volées dans la province, alors qu’il était au dixième rang l’année précédente, avec un taux de vol de 4,2 %.

Et selon un expert, les derniers chiffres montrent que les voleurs et les groupes du crime organisé sont non seulement de plus en plus rapides et meilleurs pour voler des voitures à tous les niveaux, mais ils utilisent également une technologie améliorée, comme des porte-clés et des boutons de démarrage qui sont nouveaux. et les modèles de luxe ont, à leur avantage, des histoires comme celle d’Ari de plus en plus courantes.

« C’est à peu près la cinquième année consécutive que le nombre de vols augmente en Ontario », a déclaré Bryan Gast, vice-président des services d’enquête à l’association Équité, qui enquête et analyse la fraude et la criminalité à l’assurance.

“Ces véhicules sont utilisés par ces organisations pour en tirer profit, et elles réalisent des bénéfices importants.”

Une enquête menée par CBC Toronto le mois dernier a révélé que les vols de voitures avaient augmenté de près de 45% dans la ville par rapport à l’année dernière et de 54% dans la région de Peel au 31 août. Cela s’ajoute aux vols de voitures violents appelés carjackings, qui à Toronto sont en hausse de 209% par rapport à 2021 jusqu’à présent cette année.

Votre voiture est-elle sur la liste ? Voici comment mieux le protéger

Gast dit que les voleurs peuvent entrer dans les voitures en interceptant le signal de verrouillage envoyé par le porte-clés, ce qui peut prendre moins de 30 secondes, ou en s’introduisant manuellement et en se branchant sur le port de diagnostic de la voiture pour reprogrammer le porte-clés et démarrer le véhicule.

C’est pourquoi il est crucial d’avoir plusieurs couches de protection pour dissuader les voleurs de cibler votre véhicule en premier lieu, comme l’utilisation d’un volant ou d’un verrou de port de diagnostic, le stationnement de votre voiture dans un garage ou une zone bien éclairée, ou l’utilisation d’un suivi après-vente. services ou appareils et signaler toute activité suspecte aux forces de l’ordre.

“Plus vous avez de couches, plus il leur faudra de temps pour vaincre”, a déclaré Gast.

Cette année, Équité Association a publié le nombre de vols enregistrés pour chaque véhicule de la liste. Au total, 5 745 véhicules ont été volés en Ontario, ce qui représente plus de la moitié des quelque 11 000 vols de voitures enregistrés par l’association à l’échelle du pays.

Qu’est-ce qui fait de Toronto une cible pour les voleurs?

La plus grande ville de la province continue de dominer le pays pour le nombre de voitures volées chaque année selon l’analyse de l’association, Gast affirmant que la proximité de Toronto avec les ports de transport, ainsi que le nombre de voitures parmi lesquelles choisir, en font une cible de choix pour les voleurs.

Gast dit que les voleurs profitent souvent de l’exportation des voitures ou en profitant des problèmes de chaîne d’approvisionnement à travers le monde en louant les véhicules puis en les revendant à des consommateurs sans méfiance.

Les taux de récupération des voitures volées sont « considérablement plus faibles » en Ontario et dans la RGT par rapport à l’Ouest canadien, dit Gast, ce qui suggère que la plupart des voitures volées sont exportées ou que les voleurs changent le numéro d’identification du véhicule.

Ari dit qu’il n’a pas entendu parler de l’état de sa voiture, mais espère qu’une meilleure solution au problème se concrétisera.

“Nous devons faire plus pour sécuriser nos biens, nos voitures, notre famille, vous savez, nous-mêmes”, a déclaré Ari.