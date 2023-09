Voici les 10 villes américaines les plus abordables pour les locataires

NOUS les salariés se battent contre les politiques de retour au bureau, la majorité des travailleurs se disant prêts à changer d’emploi si cela signifie qu’ils n’auront pas à se déplacer. Selon un enquête Selon Bankrate le mois dernier, 89 % des travailleurs déclarent vouloir échanger leur travail au bureau contre un horaire de travail entièrement à distance ou hybride.

« Qu’ils travaillent actuellement ou qu’ils aspirent à travailler, maintenant que les gens ont vu ou vécu des changements forcés par la pandémie, il n’est plus possible de remettre ce génie proverbial dans la bouteille », a déclaré Mark Hamrich, analyste financier de Bankrate, dans un communiqué. déclaration. « Parallèlement, les employeurs doivent s’adapter à ces changements tout en s’efforçant de réussir et d’accroître leur productivité. Sinon, beaucoup de leurs employés iront chercher du travail ailleurs.»

Le travail à distance a permis aux gens de quitter les grandes villes chères comme New York, Chicago, San Francisco et Denver et de s’installer dans des zones offrant un style de vie plus attrayant ou dans des zones rurales moins peuplées offrant des logements plus abordables.

De nouvelles données publiées par le Bureau du recensement des États-Unis révèlent quelles zones métropolitaines affichent les loyers les plus abordables, les résidents déboursant moins de 30 % de leurs revenus pour conserver un toit au-dessus de leurs têtes. La ville de New York est classée comme ayant certains des loyers les plus élevés dans le pays, avec environ 47 % des résidents déclarant payer des prix de location abordables.

Selon le rapport du bureau, le prix médian de location aux États-Unis dépasse toujours 2 000 dollars par mois, alors que nageoire rouge a rapporté plus tôt ce mois-ci que le loyer médian avait augmenté de 4,6 % dans le Midwest d’août 2022 à août 2023. Au cours de la même période, le loyer a augmenté de 1,2 % dans le Nord-Est.

Cependant, sans surprise, des régions comme le Montana et le Wisconsin offriraient des loyers plus abordables. Le top 10 révèle également que la majorité des zones métropolitaines répertoriées ont un loyer abordable de 63 % ou plus, défini comme des endroits où les résidents paient moins de 30 % de leur revenu en loyer.

Ce sont les 10 quartiers les moins chers à louer aux États-Unis