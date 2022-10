Voici les 10 plus grosses bombes au box-office de l’histoire d’Hollywood

Même Taylor Swift n’a pas pu sauver “Amsterdam” au box-office.

Le film de David O. Russell – qui, en plus de la superstar de la pop, présente également les lauréats des Oscars Christian Bale et Rami Malek ainsi que Margot Robbie et John David Washington – s’avère être une énorme bombe au box-office après avoir recueilli mauvaises critiques et attirer quelques cinéphiles.

En fait, le dernier film du réalisateur “Silver Linings Playbook” “risque en fin de compte de perdre entre 80 et 100 millions de dollars”, selon Le journaliste hollywoodien.

Le film disposait d’un budget de production de 80 millions de dollars et coûtait entre 70 et 80 millions de dollars sur le marché, selon le rapport, mais il est en passe de gagner juste une fraction de ce montant.

La mauvaise performance d'”Amsterdam” l’ajoute à la longue liste des films à gros budget qui ont bombardé de façon spectaculaire, bien qu’il ne soit pas encore au sommet.

Bon nombre des films qui ont perdu le plus d’argent sont sortis au cours des deux dernières années, la pandémie supprimant la fréquentation des cinémas et rendant plus difficile l’équilibre de certains blockbusters coûteux.

Ce sont les plus grosses bombes de l’histoire du box-office, selon données de Statista.