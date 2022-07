Voici les 10 meilleurs États américains pour les travailleurs

Si vous êtes un bon travailleur avec des compétences monnayables, vous n’avez jamais été aussi demandé qu’en ce moment.

Avec 5 millions d’offres d’emploi de plus aux États-Unis qu’il n’y a de travailleurs pour les pourvoir, les entreprises recherchent désespérément des talents. Et de plus en plus, ils sont prêts à aller là où se trouvent les travailleurs.

“La main-d’œuvre est toujours le facteur le plus important, qu’il s’agisse d’une usine de fabrication, d’un siège social ou de quelque chose de créatif dans le domaine des arts”, a déclaré Tom Stringer, directeur général en charge de la pratique nationale de sélection de sites chez BDO à New York. .

Dans la dernière enquête du CNBC CFO Council, les répondants ont massivement cité la main-d’œuvre comme le facteur le plus important pour décider où implanter ou étendre les opérations. C’est également l’argument de vente le plus cité parmi les États qui cherchent à attirer des entreprises, selon l’étude 2022 America’s Top States for Business de CNBC. Ainsi, selon notre méthodologie, il a le plus de poids dans notre classement général.

Pour déterminer quels États ont la meilleure main-d’œuvre, nous examinons divers facteurs, notamment le pourcentage de travailleurs titulaires d’un diplôme universitaire, la concentration de travailleurs de haute technologie, ainsi que les travailleurs titulaires d’un diplôme d’associé et de certificats reconnus par l’industrie. Nous considérons également les lois sur le droit au travail protégeant les employés qui refusent d’adhérer à un syndicat, ainsi que les programmes de formation des travailleurs de l’État et la migration nette des travailleurs diplômés d’université.

“Tout le monde recherche un avantage”, a déclaré Cara Christopher, vice-présidente senior de Lightcast, une société de données sur le marché du travail qui a fourni des données sur l’attraction des talents pour l’étude de CNBC. “Les communautés qui le font bien envisagent à la fois des efforts d’attraction et de développement.”

En 2022, ces dix États gagnent la guerre des talents.