Voici les 10 États américains les plus chers à vivre en 2022

L’inflation record dans le monde change des vies et oblige à prendre des décisions difficiles. Alors que les prix à la consommation aux États-Unis augmentent à un rythme jamais vu depuis 40 ans, les familles reportent certains achats et changent leurs habitudes d’achat. Le dernier rapport du gouvernement sur l’inflation pour juin était pire que prévu, l’indice des prix à la consommation ayant augmenté de 9,1 % d’une année sur l’autre. Avec une main-d’œuvre plus mobile que jamais, certains déménagent même vers des endroits plus abordables. Les États énumérés ici n’en font pas partie. Ce sont les États américains les plus chers à vivre, comme l’a déterminé l’étude exclusive de CNBC sur les meilleurs États américains pour les affaires. Parce que le coût de la vie est une considération si importante de nos jours, c’est une partie importante de notre méthodologie. Nous évaluons les États sur la base d’un indice des prix pour une large gamme de biens et de services. Vous trouverez également ci-dessous les prix moyens des articles sélectionnés l’année dernière en fonction de la Indice du coût moyen de la vie 2021 par le Conseil pour la recherche communautaire et économique, C2ER. Les prix n’ont augmenté que cette année, nous avons donc également inclus le taux d’inflation régional actuel d’une année sur l’autre à partir du Bureau américain des statistiques du travail. L’inflation frappe le plus durement ces dix États.

10. Vermont

Vermont Sean Pavon | Istock | Getty Images

La Green Mountain State offre le meilleure qualité de vie selon le rapport Top States for Business de cette année, mais vous le paierez cher, ou du moins beaucoup plus que vous ne l’avez fait autrefois dans un État qui a traditionnellement été un refuge contre les grandes villes du Nord-Est. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les prix des maisons, qui ont bondi de 20 % l’an dernier selon le Agence fédérale de financement du logement. La demande a largement dépassé l’offre, car les personnes qui ne visitaient que le Vermont ont décidé de rester. Score du coût de la vie 2022 : 10 points sur 50 (Top States Grade : F) Indice des prix à la consommation (mai, division de la Nouvelle-Angleterre) : HAUSSE de 7,9 % Prix ​​moyen d’une maison (Burlington) : 546 522 $ Un demi-gallon de lait : 3,34 $ Facture d’énergie mensuelle : 233,39 $

9. Rhode Island

Jesus Garcia, employé de National Grid, vérifie les vannes d’une sous-station de gaz souterraine sur Broadway Street à Newport, RI, alors que la purge du gaz des lignes était en cours. John Tlumaki | Globe de Boston | Getty Images

Selon le département américain de l’énergie, Le Rhode Island tire un plus grand pourcentage de son électricité du gaz naturel que tout autre État. Avec des prix en hausse de 60 % l’an dernier et qui ont doublé jusqu’à présent cette année, ce n’est pas un bon endroit où se trouver. Les prix du mazout de chauffage ont également fortement augmenté, portant un coup dur à une grande partie du Nord-Est. Votre facture d’énergie annuelle à Providence est presque le double de ce qu’ils paient à Yakima, Washington. Score du coût de la vie 2022 : 9 points sur 50 (Top States Grade : F) Indice des prix à la consommation (mai, division de la Nouvelle-Angleterre) : HAUSSE de 7,9 % Prix ​​moyen d’une maison (Providence-Warwick): 436 045 $ Un demi-gallon de lait : $2.62 Facture d’énergie mensuelle : 251,32 $

8. Connecticut

Un homme remplit son camion à Norwalk, Connecticut. Le Connecticut a certains des prix du gaz les plus élevés du pays, selon l’AAA. Spencer Platt | Getty Images Actualités | Getty Images

Continuant en Nouvelle-Angleterre, Le Connecticut est un autre État du Nord-Est touché par la hausse des prix de l’énergie. Attendez-vous à payer deux fois la facture d’énergie mensuelle à Stamford par rapport à ce que vous paieriez juste sur la côte est à Wilmington, Delaware. La nourriture n’est pas non plus un pique-nique. Vous paierez 60 % de plus pour une miche de pain qu’à Kalamazoo, dans le Michigan. Score du coût de la vie 2022 : 8 points sur 50 (Top States Grade : F) Indice des prix à la consommation (mai, division de la Nouvelle-Angleterre) : HAUSSE de 7,9 % Prix ​​moyen d’une maison (Stamford) : 653 962 $ Un demi-gallon de lait : 3,43 $ Facture d’énergie mensuelle : 281,85 $

7. Maryland

Un homme achète de la viande dans une épicerie Safeway à Annapolis, Maryland, le 16 mai 2022, alors que les Américains se préparent au choc des autocollants estivaux alors que l’inflation continue de croître. Jim Watson | AFP | Getty Images

Les prix des denrées alimentaires flambent en L’État Old Line, en particulier dans la région à l’extérieur de Washington, DC, où ils augmentent encore plus rapidement que la moyenne nationale. Vous paierez 40 % de plus pour un steak à Bethesda qu’à Tupelo, Mississippi. Vous songez à réduire votre consommation et à opter plutôt pour du bœuf haché? Cela vous coûtera 50% de plus. Score du coût de la vie 2022 : 7 points sur 50 (Top States Grade : F) Indice des prix à la consommation (mai, région de Washington-Arlington-Alexandria) : HAUSSE de 7,5 % Prix ​​moyen d’une maison (Bethesda-Gaithersburg-Frederick) : 897 311 $ Un demi-gallon de lait : 2,49 $ Facture d’énergie mensuelle : 180,30 $

6. Alaska

Les gens achètent de la nourriture dans un supermarché de la ville de Bethel, dans le delta du Yukon, en Alaska. Marc Ralston | AFP | Getty Images

Tous les États chers ne se trouvent pas sur la côte Est. L’Alaska est notoirement cher. Avec moins d’un million d’acres de terres agricoles (pour la perspective, la Californie en compte environ 43 millions), une grande partie de la nourriture dans l’État doit provenir d’ailleurs. Cela aide à expliquer pourquoi une tête de laitue à Juneau coûte deux fois ce qu’elle coûterait à Yuma, en Arizona. Et l’inflation aggrave encore la mauvaise situation du coût de la vie. Score du coût de la vie 2022 : 6 points sur 50 (Top States Grade : F) Indice des prix à la consommation (Avril, zone d’ancrage) : HAUSSE de 7,5 % Prix ​​moyen d’une maison (Juin): 599 131 $ Un demi-gallon de lait : 3,36 $ Facture d’énergie mensuelle : 275,04 $

5. Orégon

Condos sur la rivière Willamette à Portland, Oregon. Davealan | Istock | Getty Images

Les prix des logements ont bondi de 18 % en Oregon l’année dernière, alors que le nord-ouest du Pacifique est aux prises avec des pénuries de logements. Cela signifie aussi que les loyers montent en flèche. Un appartement de deux chambres à Portland vous coûtera plus du double de ce qu’un logement similaire coûterait à Pittsburgh. Score du coût de la vie 2022 : 5 points sur 50 (Top States Grade : F) Indice des prix à la consommation (mai, région de l’Ouest) : HAUSSE de 8,3 % Prix ​​moyen d’une maison (Portland) : 628 508 $ Un demi-gallon de lait : $2.61 Facture d’énergie mensuelle : 148,23 $

4. Massachusetts

John Hornstra, un membre de la famille Hornstra de cinquième génération, effectue une livraison matinale à Norwell, MA. David L. Ryan | Globe de Boston | Getty Images

Revenons à la Nouvelle-Angleterre, où la hausse des prix de la nourriture, de l’énergie et du logement a été un coup de poing dans le État de la Baie. Le Bureau of Labor Statistics indique que le chauffage au gaz naturel dans la région de Boston a augmenté de plus de 40 % par rapport à il y a un an. Les produits laitiers ont augmenté de plus de 15 %, donc votre lait à Boston coûtera le double de ce qu’il coûterait à Détroit. Score du coût de la vie 2022 : 4 points sur 50 (Top States Grade : F) Indice des prix à la consommation (mai, région de Boston-Cambridge-Newton) : HAUSSE de 7,5 % Prix ​​moyen d’une maison (Boston): 815 930 $ Un demi-gallon de lait : 3,07 $ Facture d’énergie mensuelle : 233,39 $

3. Californie

Maisons à Hercules, Californie, États-Unis, le mardi 31 mai 2022. Les acheteurs de maisons sont confrontés à une détérioration de la situation d’abordabilité, les taux hypothécaires oscillant autour des niveaux les plus élevés depuis plus d’une décennie. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Quelle est la gravité de la pénurie de logements en Californie ? Une étude réalisée en 2015 par l’État Analyste législatif a constaté que l’État avait construit environ 110 000 unités de moins que le montant nécessaire pour répondre à la demande. Et la Californie le fait depuis plus de 30 ans ! Cela représente une pénurie d’environ 3,5 millions d’unités de logement et plus encore. Et cela se traduit par des prix plus élevés. Une maison de 2 400 pieds carrés à San Francisco coûtera environ 1,4 million de dollars si vous avez de la chance. La même maison à Phoenix, une zone métropolitaine à peu près de la même taille, pourrait coûter environ 400 000 $. Et ne nous lancez pas sur les prix du gaz, les plus élevés du pays. Score du coût de la vie 2022 : 3 points sur 50 (Top States Grade : F) Indice des prix à la consommation (mai, région de l’Ouest) : HAUSSE de 8,3 % Prix ​​moyen d’une maison (San Francisco) : 1 396 782 $ Un demi-gallon de lait : 2,55 $ Facture d’énergie mensuelle : 266,44 $

2. New-York

NEW YORK, NEW YORK – 10 SEPTEMBRE: Les clients sont assis à des tables séparées par des séparateurs à l’extérieur du Peter Luger Steakhouse à Williamsburg alors que la ville poursuit la phase 4 de réouverture suite aux restrictions imposées pour ralentir la propagation du coronavirus le 10 septembre 2020 à New York City . La quatrième phase permet les arts et divertissements en plein air, les événements sportifs sans fans et la production médiatique. (Photo de Noam Galaï/Getty Images) Noam Galaï | Getty Images Divertissement | Getty Images

Les prix à New York sont dans une classe à part. Le prix d’une maison à Manhattan est à peu près le double du concurrent le plus proche et près de dix fois supérieur à ce que vous paieriez à Scranton, en Pennsylvanie. Et il n’y a pas que le logement. Vous n’avez pas de répit en achetant un steak de New York dans New York. Cela vous coûtera 50% de plus à Brooklyn qu’à Joplin, Missouri. L’inflation à New York, bien que élevée, est relativement modérée par rapport au reste du pays. Mais cela peut être dû en partie au fait que les prix étaient stratosphériques au départ. Score du coût de la vie 2022 : 2 points sur 50 (Top States Grade : F) Indice des prix à la consommation (New York-Newark-Jersey City) : HAUSSE de 6,3 % Prix ​​moyen d’une maison (Manhattan) : 2 354 006 $ Un demi-gallon de lait : $2.84 Facture d’énergie mensuelle : 174,72 $

1. Hawaï

Swissmediavision | E+ | Getty Images