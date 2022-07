Voici les 10 États américains les moins chers pour vivre en 2022

L’inflation est partout, et elle frappe à peu près tout ce que nous achetons. Alors que les prix des biens et services dans le monde augmentent à des taux jamais vus depuis 40 ans, la chasse aux bonnes affaires est un passe-temps national. Le dernier indice des prix à la consommation pour juin est sorti encore plus chaud que prévu, à 9,1 %.

Les entreprises chassent aussi – et dans de nombreux cas, déplacent leurs opérations vers des endroits où leur argent, et celui de leurs employés, va plus loin. C’est pourquoi l’étude annuelle de CNBC sur les meilleurs États américains pour les affaires inclut le coût de la vie dans notre formule de classement des États.

Nous évaluons les États sur la base d’un indice des prix pour une large gamme de biens et de services. Ces dix États étaient les moins chers pour vivre au cours de l’année écoulée. Sont également répertoriés les prix moyens de certains articles l’année dernière sur la base de l’indice du coût moyen de la vie 2021 du Council for Community and Economic Research, C2ER. Les prix n’ont augmenté que cette année, nous avons donc également inclus le taux d’inflation régional actuel d’une année sur l’autre à partir du Bureau américain des statistiques du travail.