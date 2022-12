Mettre de la musique de Noël pendant que vous travaillez ? Réfléchissez bien aux airs de Noël que vous choisissez. Une étude récente de la société de logiciels de gestion de projet Workamajig rapporte que si certaines chansons peuvent réellement aider à rester concentré, d’autres font le contraire.

Selon l’étude, les chansons avec des battements par minute rythmés entre 50 et 80 sont les meilleures pour la productivité et peuvent en fait aider à calmer les auditeurs. D’autres, avec des ratios de battements par minute beaucoup plus élevés, sont classés sur la liste distrayante.

Voici les 10 chansons de Noël les plus distrayantes, selon Workamajig, suivies des 10 meilleures chansons pour la productivité.

Le plus distrayant

Mele Kalikimaka – Version unique, Bing Crosby L’arbre de Noël le plus heureux, Nat King Cole C’est la période la plus merveilleuse de l’année, Andy Williams Père Noël Dis-moi, Ariana Grande Caroling, Caroling, Nat King Cole Rêve de Noël, Perry Como Veuillez rentrer à la maison pour Noël – 2013 Remaster, The Eagles Passez un joyeux petit Noël, Judy Garland Jingle Bells – Remasterisé 1999, Frank Sinatra Adeste Fideles, Bing Crosby

Meilleur pour la productivité

Chant des cloches, Mykola Dmytrovych Leontovych Rockin ‘autour de l’arbre de Noël, Brenda Lee Clochettes d’argent, Bing Crosby Joyeuses fêtes / Le temps des Fêtes, Andy Williams Ô sapin de Noël, Tony Bennett Noël est arrivé, Vince Guaraldi Trio La chanson de Noël (Merry Christmas To You), Nat King Cole La Valse de Noël – Remasterisé 1999, Frank Sinatra Le Premier Noël, Andy Williams Linus et Lucy, Vince Guaraldi Trio

L’étude souligne également que les deux chansons de vacances les plus jouées sur Spotify, “All I Want for Christmas” de Mariah Carey et “Christmas Tree” de V penchent davantage vers plus de distraction avec 150 BPM et 139 BPM.