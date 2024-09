Voici l’émoji de la harpe, présenté par un harpiste célèbre et un défenseur prolifique des émojis

Comme ça se passe6:43Un nouvel émoji de harpe vous est présenté par un harpiste célèbre et un défenseur prolifique des émojis

Lorsque le cinéaste Theo Schear a vu la harpiste Mary Lattimore se produire au bord de la rivière à Austin, au Texas, en 2019, il a été transpercé.

« C’était une performance vraiment magique. La harpe était magnifique dans le coucher de soleil. Et j’ai commencé à écouter beaucoup sa musique et j’ai finalement été inspirée à prendre moi-même des cours de harpe », a déclaré la cinéaste d’Oakland, en Californie. Comme ça se passe hôte Nil Köksal.

« Même si je n’ai pas persisté, c’est à peu près à la même époque que j’ai réalisé qu’il n’y avait pas d’émoji de harpe. »

Schear a donc décidé de devenir le porte-parole de l’emoji harpe qu’il souhaitait voir dans le monde. Et il s’est associé à Lattimore pour y parvenir.

Cinq ans et une proposition de 13 pages plus tard, l’émoji harpe a été approuvé. Il sera déployé sur la plupart des appareils d’ici fin 2024 et début 2025.

« Je suis très heureux de signer mon approbation pour cet émoji », a déclaré Lattimore. « Je me sens très chanceux d’être le représentant des harpistes. »

1 des 7 nouveaux émojis

Les émojis, ces minuscules illustrations utilisées sur les plateformes de messagerie mobile, sont l’évolution des émoticônes, des combinaisons de signes de ponctuation tapées ensemble pour évoquer des expressions faciales et d’autres images.

Les émojis ont été ajoutés à Unicode, la norme mondiale d’encodage et de texte dans les systèmes informatiques, en 2010. Depuis lors, ils sont devenus omniprésents dans la communication en ligne.

Bien que leur conception varie en fonction de l’appareil ou de la plate-forme que vous utilisez, ils sont largement réglementés et normalisés par un organisme à but non lucratif basé en Californie appelé Unicode Consortium.

L’organisation a inclus la harpe dans son dernier lot d’émojis nouvellement approuvés aux côtés d’un arbre sans feuilles, d’un légume-racine, d’une empreinte digitale, d’une pelle, d’une éclaboussure et du « visage avec des poches sous les yeux » bien connu.

Un fidèle orthodoxe éthiopien joue de la harpe lors de la cérémonie d’adieu de feu Abune Merkerios, quatrième patriarche de l’Église orthodoxe éthiopienne, à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 12 mars 2022. (Eduardo Soteras/AFP/Getty Images)

Schear dit que certains commentateurs pédants en ligne ont déjà pris position contre l’illustration du prototype de l’emoji parce que les trois dernières cordes ont toutes la même longueur, ce qui n’est pas techniquement fidèle à une harpe réelle.

Lattimore, cependant, donne son laissez-passer.

« Je n’ai aucun problème avec ça », a-t-elle dit. « Je suis simplement reconnaissante que cela existe. »

Comment est créé un emoji ?

Le consortium Unicode étudie chaque année des propositions de nouveaux émojis. Tout le monde peut soumettre une proposition, mais seule une poignée d’entre elles sont retenues.

Les émojis gagnants doivent correspondre aux sept « mots clés » du consortium. facteurs d’inclusion « — qui incluent le fait d’être distinctif, d’avoir de multiples significations potentielles et d’être susceptible de générer une utilisation élevée dans le monde entier — tout en évitant les cinq « facteurs d’exclusion », qui incluent le fait d’être trop spécifique, déjà représenté ou à la mode.

La harpiste Mary Lattimore et le cinéaste Theo Schear ont co-écrit la proposition d’emoji de harpe. (Théo Wargo, Pascal Le Segretain/Getty Images)

Lattimore dit que, dans tous ces contextes, un emoji de harpe « a du sens ».

« C’est l’un des instruments les plus anciens, et il peut aussi représenter un sentiment », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas seulement un instrument, mais il peut symboliser, par exemple, le paradis ou la beauté. »

Schear note que la harpe joue un rôle dans de nombreuses cultures différentes. Elle est associée, par exemple, aux personnages mythologiques grecs Apollon et Orphée, et elle est également présente sur plusieurs drapeaux différents représentant une Irlande unie.

Ces arguments et bien d’autres sont exposés dans la proposition officielle que Lattimore et Schear ont co-écritelequel, comme toutes les propositions d’emojipeut être trouvé sur le site Web d’Unicode.

Un palmarès impressionnant en matière d’émojis

C’est un processus rigoureux, et Schear le sait bien. Il est, après tout, l’homme derrière des succès emoji tels que boule disco et doigts pincés — ce dernier étant peut-être mieux connu sous le nom de le geste de la main italien.

« C’est en fait, je pense, mon sixième ou septième emoji », a-t-il déclaré.

Sa plus grande fierté, dit-il, a été son premier emoji : la boîte de jus.

« J’ai écrit cette proposition en partant du principe que la plupart des boissons disponibles étaient alcoolisées et que ce n’était pas juste pour les enfants », a-t-il déclaré.

Schear dit qu’il travaille actuellement sur une proposition pour un emoji « mains intrigantes », le geste rendu célèbre par M. Burns dans Les Simpson.

Il faudra peut-être encore plusieurs années avant que cela se concrétise, si jamais cela se concrétise.

Mais en attendant, il a hâte de voir comment les gens déploient l’émoji de la harpe.

« On ne sait jamais à quoi les gens vont l’utiliser », a déclaré Schear. « Vous savez cet emoji d’aubergine » . «