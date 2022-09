Voici le top 15 des start-ups pour lesquelles travailler à Singapour

“Fonctionner avec des ressources et des capitaux limités peut pousser les jeunes entreprises à prioriser les actifs et les valeurs et à s’adapter rapidement.”

Pour être éligibles, les entreprises devaient avoir leur siège social à Singapour, compter 50 employés ou plus et avoir sept ans ou moins au moment du calcul.

Pour compiler la liste, LinkedIn s’est appuyé sur des données internes collectées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, mesurant les start-ups selon quatre aspects — la croissance de l’emploi, l’engagement, l’intérêt pour l’emploi et l’attraction des meilleurs talents.

Industrie : Services financiers

Effectif temps plein : 120

Compétences les plus courantes : littératie numérique, gestion d’entreprise, marketing numérique

Nouveau sur la liste est Rythme d’entreprise, une plateforme de paiement acheter maintenant, payer plus tard qui permet aux consommateurs d’effectuer des achats et de payer à une date ultérieure ou via trois mensualités. Pace compte plusieurs centaines de points de vente dans la région et ses partenaires de marque incluent Apple, le détaillant de vêtements japonais Uniqlo et le site de réservation de voyages Trip.com.