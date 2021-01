Chaque année, Apple réalise un court métrage spécial pour commémorer le Nouvel An chinois et chaque année, il est « tourné sur iPhone ». Cette année, le film est tourné sur l’iPhone 12 Pro Max, mais comme auparavant, Apple note que du matériel et des logiciels supplémentaires ont été utilisés.

Le film lui-même est une belle histoire réconfortante sur une fille et la créature mythique de Nian, qui, selon le folklore chinois, est une bête qui vit dans la mer ou dans les montagnes et sort au début du nouvel an chinois pour se nourrir de personnes et d’animaux.

Voici le clip complet de 12 minutes.

Et comme d’habitude, Apple a publié un autre clip pour la réalisation du court métrage. Il montre le processus de prise de vue, mettant en évidence les puissantes capacités photographiques et vidéographiques de l’iPhone 12 Pro Max, ses caméras 1x et 2,5x stabilisées et son appareil photo ultra-large. Le film a été tourné à l’aide de Dolby Vision, qui a permis des prises de vue propres en basse lumière.

Une chose qui a permis beaucoup de créativité est la capacité de l’iPhone 12 Pro Max à réaliser des photos difficiles ou presque impossibles à obtenir avec un appareil photo dédié – une photo d’un évier rempli, attacher le téléphone à la roue d’un chariot, enregistrer le téléphone au plafond d’une maison, etc.