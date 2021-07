Voici le secret de la forme unique du chou-fleur romanesco

Le chou-fleur romanesco est l’un des légumes les plus uniques et les plus modernes. Sa forme étrange est due au fait qu’elle se forme à partir de fleurs ratées.

Comme les choux-fleurs normaux, les romanescos sont un produit d’élevage sélectif de la plante Brassica oleracea (nom scientifique), d’où proviennent plusieurs autres légumes communs comme le chou, le brocoli et même le chou frisé.

La raison derrière la forme intrigante de ce légume est qu’il commence à devenir une fleur mais n’atteint pas le stade final. Il fait continuellement sortir des bourgeons qui ne se matérialisent pas sous forme de fleurs, et donc tous ces bourgeons sont clairement visibles, comme une sorte de structure pyramidale.

Le scientifique François Parcy du Centre national français de la recherche scientifique et ses collègues ont étudié l’étrange fleur qu’est le chou-fleur romanesco et ont découvert que les figures en relief qui y apparaissent sont en effet des boutons.

Le goût du chou-fleur romanesco est celui d’une arachide et il regorge de nutriments essentiels tels que la vitamine C et K. Le légume est également riche en fibres, en caroténoïdes protecteurs et en un ensemble de composés phytochimiques qui protègent notre corps de la dégénérescence moléculaire.

Ce légume unique vient d’Italie et est maintenant utilisé par des gens du monde entier.

Le chou-fleur romanesco est la preuve que si les humains sont créatifs, nous pouvons proposer des « légumes modernes ».

