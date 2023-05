Voici le scoop sur les mises à niveau gratuites de la télévision en direct

La diffusion en direct connaît une évolution significative qui conduira à du contenu 4K et HDR, à une programmation supplémentaire et plus encore. Et ce sera toujours gratuit.

Si vous payez pour le câble, le satellite ou même un service de télévision en direct comme YouTube TV, apprendre que vous pouvez obtenir gratuitement du contenu de télévision en réseau en direct dans toutes les villes des États-Unis peut sembler attrayant. Cela inclut les sports, les actualités, les drames et les comédies – tout ce qui est sur ABC, CBS, Fox, NBC, PBS et plus encore. Tout ce dont vous avez besoin est un antenne et peut-être un tuner séparé et peu coûteux.

Cette nouvelle norme de diffusion s’appelle NextGen TV, alias ATSC 3.0. Il se déploie à travers les États-Unis depuis plusieurs années. Il existe déjà des stations de télévision NextGen dans presque toutes les grandes villes et dans de nombreuses petites villes. Sony, LG, Samsung et Hisense proposent désormais plusieurs modèles de tuners TV NextGen intégrés. Il existe également un nombre croissant de tuners autonomes pour ajouter NextGen à presque tous les téléviseurs.

Comme son nom l’indique, NextGen TV est la prochaine génération d’émissions en direct, remplaçant ou complétant les émissions HD gratuites que nous avons depuis plus de deux décennies. NextGen améliore non seulement la TVHD, mais ajoute également le potentiel de nouvelles fonctionnalités, comme le 4K et le HDR gratuits en direct, bien que ceux-ci ne soient pas encore largement disponibles.

Même ainsi, la qualité d’image avec NextGen est probablement meilleure que celle à laquelle vous êtes habitué avec le streaming, le câble ou le satellite. Si vous avez déjà une antenne et que vous regardez des émissions HD, votre réception avec NextGen pourrait également être meilleure. Voici donc tout ce que vous devez savoir et des plongées encore plus profondes si vous souhaitez en savoir plus.

Avant, il y avait le NTSC. C’était la norme de diffusion aux États-Unis pendant plus d’un demi-siècle. Il a été officiellement remplacé en 2009 par ATSC, alias HDTV. Maintenant ATSC lui-même est remplacé sur de nombreux marchés par NextGen TV, qui s’appelait auparavant ATSC 3.0 (il n’y avait pas de 2.0). NextGen TV offre une variété de nouvelles technologies, y compris la possibilité de diffuser 4K, HDR et plus encore. En raison de son fonctionnement, vous obtiendrez probablement une meilleure réception si vous êtes loin de la tour de télévision. La version courte est la suivante : NextGen est une télévision en direct gratuite avec potentiellement plus de chaînes et une meilleure qualité d’image que les anciennes émissions en direct.

Les nombreuses villes avec des stations de télévision NextGen actuelles ou à venir. watchnextgentv.com

La plupart des grandes villes proposent des stations de télévision NextGen, tout comme beaucoup de plus petites, avec plus de déploiement chaque mois. La transition vers NextGen est volontaire, mais jusqu’à présent, de nombreuses stations dans la plupart des marchés adoptent le changement. Cela a beaucoup à voir avec les travaux préparatoires qui ont été posés lors de la transition numérique vers la TVHD. Comme tout est déjà numérique, la mise à niveau vers NextGen n’a pas le même coût élevé que le passage du NTSC analogique au numérique ATSC (1.0). Il existe également de nouvelles façons dont les stations peuvent gagner de l’argent, ce qui atténue certainement le coup. Vous pouvez découvrir quelles stations sont déjà actives dans votre région sur watchnextgentv.com/markets.

Le Sony A95K QD-OLED intègre un tuner TV NextGen. Sony

De quoi ai-je besoin pour NextGen TV ? Tout ce dont vous avez besoin est un tuner NextGen et une antenne. Si vous magasinez pour un nouveau téléviseur, de nombreux modèles actuels sont équipés de tuners TV NextGen intégrés. Cela inclut de nombreux modèles de LG, Sony, Hisense et Samsung. Il existe également une poignée de tuners externes, mais pas autant que vous pourriez le penser – du moins, pour le moment. La partie antenne est assez simple : Il existe de nombreuses options peu coûteuses. Si vous avez une antenne de l’époque de la TVHD, cela fonctionnera probablement très bien.

Quand je rentre à la maison fatiguée et battue, je monte là où l’air est frais et doux, je m’éloigne de la foule agitée et de tout ce bruit de course effrénée dans la rue… Mats Silvan/Getty Images

Que sont les chaînes de télévision NextGen ? C’est la question ultime, n’est-ce pas ? À quoi sert le contenu gratuit si ce n’est pas le contenu que vous voulez regarder ? NextGen est une norme de diffusion qui couvre généralement les « diffuseurs » d’autrefois (à savoir ABC, CBS, Fox, NBC et PBS). Ce ne sont pas les seuls canaux que vous trouverez, mais ce seront les offres de base dans la plupart des domaines. Les détails, cependant, sont plus complexes. Toutes les stations de votre région ne seront pas converties en NextGen, mais si vous avez l’antenne et le tuner, vous devriez pouvoir obtenir toutes les émissions « ATSC 1.0 » (alias HDTV à l’ancienne). Vous devriez donc pouvoir obtenir gratuitement tous les principaux diffuseurs en direct d’une manière ou d’une autre. Dans de nombreux domaines, cependant, vous pourrez obtenir bien plus que ceux-là. La plupart des stations exploitent plusieurs sous-canaux, qui à leur tour diffusent une programmation différente sous la même bannière « canal ». De plus, il existe de plus petits diffuseurs avec un contenu varié. Pourrez-vous regarder The Last of Us en direct? Presque certainement pas, mais Chicago Fire, NCIS, Grey’s Anatomy et la plupart des sports majeurs sont tous gratuits en direct.

Et je n’arrive toujours pas à avoir CBS… Bettmann/Getty Images

Cela signifie-t-il que je dois revoir les publicités ? Rien n’est jamais vraiment gratuit, n’est-ce pas ? Dans ce cas, vous payez avec votre temps en regardant des publicités. À l’époque, c’est-à-dire avant le streaming, il y avait des choses appelées DVR qui enregistraient la programmation sur un disque dur pour une visualisation ultérieure. Vous pouvez avancer rapidement dans les publicités. C’était une chose. Et c’est toujours le cas si vous payez pour la télévision par câble ou par satellite. Il existe déjà quelques DVR NextGen, et certains des autres tuners ont la capacité d’enregistrer sur des disques durs locaux ou en réseau. Donc, si vous ne voulez pas regarder 20 minutes de chaque heure à deviner ce que fait un médicament sur ordonnance en fonction de ses effets secondaires possibles, recherchez-en un.

Pour l’instant, vérifiez s’il est disponible dans votre région, ou du moins, quand il arrive : watchnextgentv.com/markets. Pour plus d’informations, y compris comment tout cela fonctionne, consultez La télévision par antenne gratuite est en cours de mise à niveau et elle est peut-être déjà dans votre ville.

En plus de couvrir la télévision et d’autres technologies d’affichage, Geoff fait des visites photographiques de musées et lieux sympas à travers le mondey compris les sous-marins nucléaires, porte-avions massifs, châteaux médiévauxépique Des trajets routiers de 10 000 milles et plus. Vérifier Treks techniques pour toutes ses tournées et aventures.

Il a écrit un roman de science-fiction à succès sur les sous-marins de la taille d’une ville, ainsi qu’un suite. Vous pouvez suivre ses aventures sur Instagram et sur son Chaîne Youtube.