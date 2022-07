Voici le reste de la nouvelle série Toyota Crown que nous n’obtiendrons probablement pas

Hier soir, Toyota a lancé sa nouvelle berline phare hybride, la Toyota Crown 2023, avec un nouveau groupe motopropulseur Hybrid Max turbocompressé de 340 chevaux. Mais alors que nous n’obtenions qu’une seule grande berline, Toyota était occupée à lancer toute une série de quatre véhicules Crown différents couvrant plusieurs classes.

La nouvelle gamme Crown démarre avec le même véhicule que nous aurons également ici aux États-Unis. Cependant, là où Toyota USA commercialisera la Crown comme une berline haute avec une légère touche de SUV, le vaisseau-mère japonais l’appelle ce qu’elle est : le Crown Crossover. Le Crossover est présenté dans une nouvelle teinte, Precious Bronze, avec un schéma bicolore similaire à l’exemple Supersonic Red sur lequel j’ai lancé les pneus cette semaine.

La prochaine dans la gamme est la Crown Sedan, dont le style est similaire au Crossover, mais avec les proportions et la hauteur de caisse traditionnelles d’une berline. Voir les deux côte à côte met en évidence la hauteur supplémentaire du multisegment et fait presque ressembler la berline à une voiture de sport surbaissée.

Le Crown Sport est un multisegment compact avec une silhouette à hayon et une forme similaire aux Lexus UX et NX. Peu de détails sont donnés sur cette variante, seulement que “le Sport offre une expérience de conduite sportive avec une atmosphère attrayante et un ensemble facile à conduire”.

AGENCE PHOTO Noriaki Mitsuhashi/N-RAK



Enfin, il y a le Crown Estate avec sa posture et sa silhouette de SUV traditionnelles. Le Estate dispose également d’un schéma de peinture bicolore avec un dessus noir contrastant qui aide à abaisser visuellement la ligne de toit pour un look sportwagon élégant. Toyota appelle cela un “VUS fonctionnel avec une atmosphère mature et un grand espace de conduite”.

Pour l’instant, le Crown Crossover est le seul du quatuor pour lequel nous avons confirmé les spécifications et, sans surprise, ils sont identiques aux modèles hybrides et hybrides Max que nous obtenons de ce côté du Pacifique. Le reste de la nouvelle série Crown sera déployé dans “environ 40 pays et régions” dans un avenir proche.