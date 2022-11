Voici le pudding aux figues Spam, le porc en conserve «impie» des fêtes saupoudré d’agrumes

Comme ça arrive5:51Voici le pudding aux figues Spam, le porc en conserve «impie» des fêtes saupoudré d’agrumes

Emily Heil décrit le figgy pudding Spam comme “un rendez-vous impie alimenté au lait de poule entre un hot-dog et un gâteau aux fruits”.

Le tarif des fêtes en édition limitée reprend le produit de porc en conserve classique de Spam et ajoute des saveurs destinées à rappeler le pudding aux figues, un dessert britannique à l’ancienne.

En tant que rédactrice gastronomique pour le Washington Post, Heil a mis la main sur le spam des fêtes avant qu’il ne soit diffusé au grand public au début du mois. Au début, elle dit qu’elle était impatiente de lui donner un tourbillon.

“Je suis journaliste gastronomique. Je goûte beaucoup à des trucs bizarres. Il y a quelques semaines, J’ai goûté de la mayonnaise aromatisée aux palourdes … donc je suis très ouvert d’esprit”, a déclaré Heil Comme ça arrive l’hôte invité Peter Armstrong.

Mais la combinaison de viande transformée et d’arôme artificiel d’orange, dit-elle, était trop, même pour son palais permissif.

“C’était probablement l’une des pires choses que j’aie jamais goûtées”, a-t-elle déclaré. “J’ai immédiatement exigé une indemnité de combat de mes patrons, et ils semblaient plutôt sympathiques à cela.”

Tu peux lire L’examen de Heil de la gâterie des Fêtes au Washington Post.

Oh, apporte-nous un pudding aux figues

Pour les non-initiés, le pudding aux figues est un dessert traditionnel des fêtes britanniques qui ne contient généralement ni figues ni ce que les Nord-Américains appelleraient du pudding. Il s’agit plutôt d’un gâteau dense et cuit à la vapeur avec divers ingrédients, notamment des raisins secs, des raisins de Corinthe et du brandy.

Il est peut-être mieux connu pour être référencé dans le chant de Noël Nous vous souhaitons un Joyeux Noëlqui comprend la ligne, “Oh, apportez-nous un pudding aux figues”, et menace plus tard: “Nous n’irons pas tant que nous n’en aurons pas.”

Hormel Foods, les fabricants de Spam, a tenté de capturer le goût du pudding aux figues en ajoutant un mélange d’épices et d’arômes – y compris la cannelle, la muscade, le gingembre, le piment de la Jamaïque, les clous de girofle et la figue et l’orange artificielles – à son porc en conserve classique.

Dans un communiqué de presse, la société l’a qualifié de “gâterie salée, sucrée et réconfortante” qui “évoque un sentiment de nostalgie et de chaleur, ramenant les consommateurs à leurs souvenirs préférés des vacances passées”.

Emily Heil a décrit le Spam en édition limitée comme un croisement entre un hot-dog et un “très mauvais” gâteau aux fruits. (Aliments Hormel)

Les critiques, comme Spam, sont mitigées.

Un client en ligne l’a qualifié d'”article maudit” qui “vous hantera jusqu’à la tombe”. Dennis Lee de The Takeout a déclaré qu’il “n’irait probablement pas jusqu’à dire que cela appartient à une benne à ordures”, et a noté que cela avait un goût “OK” comme ingrédient de soutien dans d’autres recettes.

Heather Martin de NBC Aujourd’hui l’a fait cuire dans un variété de plats et poétiquement conclu: “Avec des clins d’œil aux traditions culinaires des fêtes du monde entier, du Pacific Rim à la joyeuse vieille Angleterre, ses nombreuses couches de saveurs n’ont d’égal que la fière diversité de la population de notre nation elle-même.”

“Je ne suis pas, genre, un gros mangeur de spam”

Heil admet qu’elle n’a pas l’expérience de la cuisine avec le spam.

“C’est très important dans certaines cultures. Énorme à Hawaï. Les gens font des choses vraiment délicieuses avec le spam, donc je ne considère pas le spam comme une catégorie”, a-t-elle déclaré. “[But] Je ne suis pas très familier, alors je suis allé avec la préparation vraiment basique et simple.”

C’est-à-dire qu’elle l’a tranché et frit.

Je me suis brossé les dents. J’ai bu beaucoup d’eau. Et ce Spam de pudding aux figues s’est attardé. – Emily Heil, rédactrice culinaire du Washington Post

Quand elle l’a essayé, elle dit qu’elle a été immédiatement soufflée par un coup de pied “écrasant” d’orange artificielle.

“J’admets qu’il y a de bons gâteaux aux fruits dans le monde, mais il y en a beaucoup de mauvais. Et cela a le goût d’un très mauvais gâteau aux fruits et d’un hot-dog en quelque sorte combinés en un seul”, a-t-elle déclaré.

Puis vint l’arrière-goût.

“Je me suis brossé les dents. J’ai bu beaucoup d’eau. Et ce Spam de pudding aux figues s’est attardé. Il n’allait nulle part”, dit-elle.

Hormel a refusé de commenter les critiques du produit. Mais mauvaise presse ou bonne, le figgy pudding Spam s’est déjà vendu sur Amazon et Walmart.

“Je soupçonne profondément qu’il s’agit d’une sorte de jeu de nouveauté pour le buzz”, a déclaré Heil. “C’est le genre de choses dont les gens parlent.”

Mais elle ne participera pas une deuxième fois.

“Sauf une sorte de prise d’otage ou un paiement très important, c’est vraiment les seuls scénarios que je puisse imaginer dans lesquels je pourrais manger à nouveau cette chose.”