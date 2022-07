Voici le programme complet de l’Inde pour le jour 3 à Birmingham

Programme complet de l’Inde CWG 2022, jour 3 : Mirabai Chanu a été la tête d’affiche d’un superbe samedi pour le contingent indien aux Jeux du Commonwealth de 2022 en cours à Birmingham, remportant une médaille d’or dans l’épreuve féminine d’haltérophilie de 49 kg. L’Inde a ajouté quatre médailles à son palmarès, toutes en haltérophilie. Trois autres médailles potentielles sont également proposées avec jusqu’à trois haltérophiles en lice le jour 3 également.

Attendez-vous à un super dimanche avec une journée bien remplie pour l’Inde. Il y a l’affrontement à succès entre l’Inde et le Pakistan au cricket tandis que la championne du monde de boxe Nikhat Zareen fera également ses débuts au CWG. En badminton, l’équipe indienne espère faire un pas de plus vers la défense de son titre par équipes mixtes lors de son match de quart de finale plus tard dans la soirée.

Les pagayeurs seront également en action avec l’équipe féminine prête pour son affrontement en demi-finale tandis que l’équipe masculine jouera son quart de finale.

Voici le programme complet de l’Inde le jour 3

Natation

200m papillon Hommes – Série 3 : Sajan Prakash (15h07)

50 m dos hommes – Série 6 : Srihari Natraj (15h31)

Demi-finales du 50 m dos messieurs (23h30)*

Finale du 200 m papillon hommes (23h58)*

Gymnastique

Finale du concours multiple masculin : Yogeshwar Singh (13h30)

Finale du concours multiple femmes, Ruthuja Nataraj (19 h)

Badminton

Quarts de finale double mixte : à partir de 22h

Cricket T20 féminin

Inde contre Pakistan (15h30)

Boxe

48-50kg (mouches légères) huitièmes de finale : Nikhat Zareen (16h45)

60-63,5 kg (poids welters légers) huitièmes de finale : Shiva Thapa (17h15)

71-75kg (poids moyen) huitièmes de finale : Sumit (00h15 le lundi)

Plus de 92 kg (poids super lourd) : Sagar (1h du matin lundi)

Hockey (Hommes)

Inde contre Ghana : 20h30

Vélo

Qualifications Sprint Hommes : Esow Alben, Ronaldo Laitonjam, David Beckham (à partir de 14h32)

15 km scratch hommes, qualifications : Venkappa Kengalagutti, Dinesh Kumar (à partir de 16h20)

Finales du 500 m femmes contre la montre : Triyasha Paul, Mayuri Late (21h02)

Musculation

Finale 67kg Hommes : Jeremy Lalrinnunga (14h)

Finale 59kg femmes : Popy Hazarika (18h30)

Finale 73kg hommes : Achinta Sheuli (23h)

Écraser

Huitièmes de finale simples dames : Joshna Chinappa (à partir de 18 h)

Huitièmes de finale simples messieurs : Saurav Ghosal (18h45)

Tennis de table

Quart de finale par équipes messieurs : 14h

Demi-finales par équipes féminines : 23h30

Bol de pelouse

Simple dames : Tania Choudhary (22h30)

Duos masculins : Inde contre Angleterre (16 h)

Triathlon

Finale du relais mixte (19h)

*SOUS RÉSERVE DE QUALIFICATION

