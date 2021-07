Voici le prix et la meilleure fonctionnalité de Nothing’s Ear 1

Nous avons lancé un déploiement complet de fonctionnalités OnePlus pour le tout premier produit de Nothing. Cette chose que OnePlus fait où ils annoncent fonctionnalité après fonctionnalité sur une longue période de temps pour garder le produit sur la première page des blogs technologiques et (espérons-le) dans votre esprit, se produit.

Après avoir retardé l’oreille (1) jusqu’en juillet, la société fondée par Carl Pei nous a maintenant communiqué le prix et une caractéristique importante. Cela vient après qu’ils ont dû annoncer le retard, puis annoncer un partenaire de vente au détail, et puis… je jure qu’il y avait quelque chose d’autre là-dedans. Vous savez comment cela fonctionne.

Donc, pour Nothing’s Ear (1), on nous a dit ce matin qu’ils coûteront 99 $ et qu’ils seront dotés d’une suppression active du bruit (ANC). C’est un bon prix pour une paire d’écouteurs ANC, en plus si vous regardez cette vidéo aléatoire que Rien n’a été publié, cela suggère certainement que des éléments des écouteurs seront également transparents. Cela a du sens, car ils ont déjà taquiné un design d’écouteur transparent qu’ils nous ont dit ne serait pas vendu. Il est clair qu’ils parient sur un produit transparent permettant à l’oreille (1) de se démarquer dans une mer remplie de trop d’écouteurs sans fil.

Pour récapituler, le Nothing Ear (1) arrivera le 27 juillet pour 99 $ et comportera ANC avec des éléments transparents. Frais.