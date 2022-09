Voici le premier grand changement technique de Bret Taylor chez Salesforce en tant que co-PDG

Taylor, co-créateur de Google Maps qui a également dirigé le groupe technologique de Facebook avant de rejoindre Salesforce en 2016 grâce à l’acquisition de sa startup Quip, subit une certaine pression de Wall Street alors que la hausse des taux d’intérêt et la menace de récession font sortir les investisseurs des actions de croissance. . Les actions de Salesforce ont chuté de 40 % cette année, soit plus du double de la baisse du S&P 500, et se négocient près de leur plus bas depuis avril 2020.

Dans une certaine mesure, Salesforce reconnaît que ses systèmes existants sont quelque peu obsolètes. Le logiciel de stockage de données original de l’entreprise de 23 ans fonctionne avec une base de données transactionnelle d’Oracle, où Benioff a passé 13 ans avant de lancer Salesforce. Le monde est devenu beaucoup plus complexe au cours des décennies qui ont suivi, et les entreprises affluent vers des bases de données qui peuvent traiter des données provenant de nombreuses autres sources et permettre des décisions plus rapides.

Dans son rapport sur les résultats du mois dernier, Salesforce a réduit ses attentes en matière de bénéfices et de revenus pour l’année entière. Il s’attend maintenant à une croissance des ventes pour l’année d’environ 17%, contre 25% au cours du dernier exercice, ce qui marquerait de loin le rythme d’expansion le plus lent depuis que la société est devenue publique en 2004.

Taylor a également beaucoup à faire en dehors de Salesforce. Il est le président de Twitter, qui est impliqué dans une bataille juridique houleuse et très publique avec Elon Musk qui déterminera l’avenir de la société de médias sociaux. Twitter poursuit Musk pour tenter de faire respecter l’accord d’acquisition du PDG de Tesla qu’il a ensuite tenté de résilier.

Taylor a refusé de parler de l’épreuve elle-même et a déclaré que “cela ne revient pas souvent” lorsqu’il rencontre des clients de Salesforce. Et c’est ainsi qu’il passe le plus clair de son temps.

Avec l’ajout de Genie, Salesforce renforcera les capacités d’Einstein, le moteur d’intelligence artificielle de l’entreprise qui s’exécute dans Sales Cloud et d’autres applications. Einstein peut recommander les opportunités commerciales les plus susceptibles de se convertir en ventes, et Genie extrait les informations les plus récentes, de sorte que les suggestions sont tirées des données en quelques secondes, et bientôt, en quelques millisecondes seulement.

Genie fonctionnera également dans Tableau, l’outil d’analyse de données que Salesforce a acquis en 2019, rendant les graphiques aussi actuels que possible.

Les rivaux de Salesforce dans les logiciels de marketing, notamment Adobe et Oracle, ont vanté l’importance des plates-formes de données de contenu en temps réel qui peuvent s’appuyer sur une variété de données et répondre aux impulsions les plus récentes des clients actuels et potentiels. Salesforce essaie d’apporter ces fonctionnalités à d’autres départements, comme le service client.

Sheryl Kingstone, vice-présidente du service client et du commerce chez 451 Research, unité de recherche sur l’industrie technologique de S&P Global, a déclaré qu’elle n’était pas surprise que Salesforce s’efforce d’apporter des données en temps réel à l’ensemble de sa gamme.

“J’étais plus choquée que cela ait pris autant de temps”, a-t-elle déclaré.

Au moins depuis 2017, les dirigeants de Salesforce promeuvent un concept appelé Customer 360, qui consiste à fournir un patchwork d’informations sur chaque client pour fournir un meilleur traitement. Le problème était que les données sur les événements n’étaient pas transmises au système au fur et à mesure qu’ils se produisaient. Taylor est familier avec cette critique.

“J’ai déjà entendu ces commentaires”, a-t-il déclaré. Taylor a ajouté qu’avec la “percée technologique” de Genie, cela ne devrait plus être un problème à l’avenir.

First Horizon Bank à Memphis, Tennessee, a mis en œuvre la plate-forme CDP de Salesforce plus tôt cette année. Le logiciel aide la banque à orienter les nouveaux clients et à leur présenter des hypothèques, et il est plus réactif au comportement que le système manuel et par lots sur lequel First Horizon s’appuyait dans le passé, a déclaré Erin Pryor, chef du marketing de la banque. Contrairement aux publicités en ligne qui peuvent donner à certaines personnes l’impression d’être suivies d’un peu trop près, Pryor a déclaré que ce niveau de ciblage de produits est bien accueilli par les consommateurs.

“Je ne pense pas qu’il y aura jamais de plainte au sujet de votre institution vous connaissant et étant vraiment en mesure de vous donner du contenu et des conseils sur des choses qui sont importantes pour vous”, a déclaré Pryor.

REGARDEZ: Selon Kirk Materne d’Evercore, les cycles de transactions et les valorisations pourraient entraîner une reprise du secteur du cloud à l’automne