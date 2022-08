Voici le plan d’atténuation COVID-19 mis à jour du district 428 de DeKalb pour l’année scolaire à venir – Shaw Local

DeKALB – Avec des taux de transmission élevés de COVID-19 signalés dans la communauté, les responsables du district scolaire 428 de DeKalb veulent s’assurer que les élèves et le personnel commencent les cours cet automne en bonne santé.

Les membres du conseil scolaire ont été informés mardi du plan d’atténuation du COVID-19 du district pour l’année scolaire 2022-23.

Le district prévoit de maintenir une grande partie des mesures qu’il a utilisées l’année dernière en réponse à la pandémie, qui en est maintenant à sa quatrième année scolaire touchée.

Kyle Gerdes, directeur du district des services aux étudiants et de la liaison avec les sans-abri, a déclaré qu’il n’y aurait peut-être pas de changement sismique dans les efforts d’atténuation du district.

“Nous allons continuer avec beaucoup de choses que nous avons faites l’année dernière, qui encouragent l’hygiène, le lavage des mains, s’assurent qu’il y a un accès à un désinfectant pour les mains disponible pour le personnel et les étudiants”, a déclaré Gerdes. «Nous allons continuer à essayer de fournir non pas six pieds de distance sociale, mais trois pieds de distance sociale entre les élèves lorsque cela est possible, sachant qu’il y a certaines salles de classe ou espaces où ce n’est pas une attente réaliste, mais lorsque cela est possible, nous allons pour essayer d’espacer nos étudiants et notre personnel autant que possible.

Gerdes a vanté les efforts déployés pour remplacer les systèmes de filtration de l’air dans les bâtiments scolaires du district au cours des deux à trois dernières années comme jouant un rôle important dans le plan d’atténuation du COVID-19.

Les masques resteront facultatifs dans la plupart des établissements scolaires, à l’exception de ceux qui entrent dans les bureaux de santé du district lorsqu’ils présentent des symptômes de type virus.

“Ils sont recommandés compte tenu de notre niveau de transmission communautaire élevé, mais il n’est pas obligatoire que quiconque porte un masque dans les écoles”, a déclaré Gerdes.

Selon les données du département de la santé de l’État, le comté de DeKalb signale environ 33,1 cas pour 100 000 habitants, avec 16 % des lits de soins intensifs disponibles dans le comté. Mercredi, 56,74% des résidents du comté de DeKalb étaient entièrement vaccinés, un statut sur lequel les responsables de la santé continuent de souligner offre la meilleure chance de lutter contre les cas d’infection les plus graves et d’éviter l’hospitalisation.

Les résultats des tests rapides à domicile ne sont pas signalés et ne sont pas comptés dans le total officiel.

Vendredi, le comté de DeKalb était considéré comme à haut risque de propagation communautaire du virus, selon l’IDPH, incitant les responsables de la santé à recommander l’utilisation de masques d’intérieur pour tous, quel que soit le statut vaccinal.

Selon les dernières directives du district, si un élève de DeKalb est positif pour COVID-19, il sera exclu des activités scolaires pendant cinq jours, a déclaré Gerdes. Le masquage sera alors nécessaire pendant les jours 6 à 10.

Les responsables de l’école soulignent que les directives sont susceptibles de changer à mesure que la situation autour de COVID-19 évolue.

Certaines différences seront notées dans le plan d’atténuation du district par rapport à l’année dernière.

Le district engage des discussions avec SHIELD Testing pour un nouveau programme de test facultatif pour le personnel et les étudiants.

Auparavant, tous les élèves participaient aux tests SHIELD hebdomadaires, qui étaient un programme de tests de surveillance hebdomadaire financé par l’État, à moins que les parents ne choisissent de retirer leurs enfants.

Les responsables de l’école ont le choix entre deux options : l’une implique un site de test centralisé et l’autre repose sur des tests non observés. Aucune décision n’a encore été prise.

Gerdes a déclaré que le district se penchait vers des tests non observés, qui permettent logistiquement à une personne de s’inscrire pour un test de salive, de prendre un tube, de prélever un échantillon et de le rapporter le lendemain pour analyse.

Le district continuera cependant à proposer des tests antigéniques rapides pour ceux qui pourraient en avoir besoin.

Gerdes a déclaré que le plus grand changement est que le district ne respecte plus la directive qui excluait les élèves de l’école pour être un contact étroit.

“Ce changement va être assez important pour les élèves et les enseignants car il y aura moins d’élèves qui seront exclus de l’école, ce qui signifie une poursuite de l’enseignement en personne”, a déclaré Gerdes. “La date d’exclusion n’étant que de cinq jours, alors qu’à un moment donné, nous envisagions 10 jours, toute perturbation de l’éducation sera moindre qu’elle ne l’était auparavant. Et encore une fois, nous continuerons l’apprentissage à distance pendant cette période.

La recherche des contacts ne sera pas effectuée par le district scolaire si quelqu’un est positif pour COVID-19, ont déclaré les responsables de l’école.

Le district prévoit de continuer à consulter le service de santé local pour obtenir des conseils.