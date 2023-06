Voici le OnePlus V Fold en premières images

La manie pliable est là, semble-t-il. Le Pixel Fold et le nouveau Razr de Motorola sont à quelques jours du lancement et nous savons que Samsung lancera bientôt sa prochaine gamme de produits Z Flip et Z Fold. Il semble maintenant que cela n’appartiendra pas avant que OnePlus ne présente également son premier pliable, une pensée pliable à appeler le Pliage en V OnePlus. Les rendus de celui-ci sont maintenant arrivés pour que nous en discutions.

Sorti cette semaine par @onleaks, ces premiers rendus ont apparemment été créés à partir d’un prototype d’appareil que je suppose être entre les mains de fabricants d’accessoires. Ces rendus sont presque toujours précis, vous devez donc les prendre au sérieux si les appareils OnePlus continuent d’être sur votre radar.

Le OnePlus V Fold comporterait une triple caméra arrière dans un boîtier circulaire, de marque Hasselblad, qui comprend un objectif périscope pour un bon moment dans le département zoom. Nous verrons également le OnePlus Alert Slider standard, un lecteur d’empreintes digitales monté sur le son dans le bouton d’alimentation, un système à trois haut-parleurs (?) Et une construction métallique. OnePlus peut également proposer le téléphone avec une variété de finitions de plaque arrière, le cuir étant l’une de ces options (voir ci-dessous).

Le reste des éléments de conception que je tire de ces rendus sont les vibrations de conception globales plus plates et boxer. Non pas que les pliables de Samsung soient très courbés, mais ce design ici semble tellement plus plat et plus fin et plus tranchant et plus net de OnePlus. En général, je dirais que j’aime ce style par rapport à la plupart des autres gros pliables à ce jour. Il est certainement plus conforme à la vision de Samsung sur un smartphone pliable (grand et maigre) que celui de Google (court et plus carré).

En ce qui concerne les spécifications, nous sommes toujours au pays des rumeurs. Mais pour l’instant, les rumeurs considèrent OnePlus comme allant avec un Snapdragon 8+ Gen 2, un écran OLED 2K 120Hz à l’intérieur, un capteur principal d’appareil photo Sony 50MP à côté d’un ultra large et cet objectif zoom-périscope dont nous avons parlé ci-dessus, et une batterie de 4800 mAh avec une charge de 100 W. Je ne peux pas imaginer que OnePlus ne rendra pas cela aussi haut de gamme que n’importe quel téléphone qu’ils ont jamais fabriqué.

Quand peut-on en acheter un ? Encore une fois, nous allons ici avec des rumeurs et celles-ci suggèrent un lancement en août.

// Smartprix