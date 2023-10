Voici le OnePlus Open et sa date de sortie

OnePlus nous avait précédemment annoncé que son premier pliable arriverait « bientôt » et nous avons désormais une date officielle à compter d’aujourd’hui. Ajoutez le 19 octobre à vos calendriers si les pliables sont votre truc ou si vous pensez que OnePlus et le OnePlus Open ont ce qu’il faut pour rivaliser dans l’espace et vous convaincre qu’il est temps d’en essayer un.

Grâce à une explosion de matériel promotionnel (dans des e-mails et sur son propre site), OnePlus a confirmé que le nom de son premier pliable est bien OnePlus Ouvert. Tout en confirmant ce nom, ils ont également fixé cette date et ont déclaré que c’était à 10 heures du matin, heure de l’Est (7 heures du matin du Pacifique), qu’ils le montreraient le 19.

Que sait-on du OnePlus Open ? Eh bien, nous pouvons voir l’appareil dans les images tout au long de cet article. La conception correspond aux fuites précédentes qui suggéraient à l’époque que OnePlus retardait la sortie de l’Open en raison d’une refonte de l’appareil. Nous ne connaîtrons peut-être jamais l’histoire, mais l’Open que nous attendons semble net, métallique et bien organisé. Les spécifications rumeurs suggèrent également tout ce qui est haut de gamme, depuis une puce Snapdragon 8 Gen 2 et toute la RAM et le stockage jusqu’à un système de caméra de marque Hasselblad.

Hé, ça ressemble aussi à un interrupteur de sourdine. Cool.