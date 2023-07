Voici le OnePlus 12

Le OnePlus 11 n’est pas très vieux. Il n’est sorti qu’en février dernier. Nous l’avons revu. Bien qu’il soit encore relativement frais sur le marché, le monde continue de progresser, prisonnier du temps et de sa poussée incessante vers l’avant.

Grâce à Smartprix en collaboration avec @Onleaksnous avons un premier aperçu de la prochaine OnePlus 12. Nous ne verrons probablement pas ce lancement de téléphone avant un certain temps, mais pendant que nous attendons, nous pouvons avoir une idée de ce que OnePlus prépare. D’après ces images, ça devrait être plutôt doux.

Le grand tirage sera l’arrière, avec un appareil photo principal de la série IMX9 de 50MP, ainsi qu’un grand angle de 50MP et un objectif périscope Omnivision OV64B de 64MP. Cet objectif périscope signifie des capacités de zoom optique légitimes, similaires à ce que nous avons obtenu de Samsung et Google. Les autres spécifications signalées incluent une batterie de 5 000 mAh prenant en charge jusqu’à 150 W de charge, un écran QHD OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Snapdragon 8 Gen 3 et de nombreuses autres choses dont nous sommes sûrs.

En fin de compte, il s’agit d’un appareil OnePlus, un téléphone d’une entreprise qui met beaucoup d’efforts pour fournir la meilleure fiche technique possible à un prix qui ne vous laissera pas complètement en faillite.

On ne sait pas quand nous verrons le lancement de OnePlus 12, mais fin 2023 à début 2024 semble raisonnable.

// Smartprix