Voici le OnePlus 11 sous forme officielle

Il y a une raison pour laquelle nous avons vu des rendus de si haute qualité d’un appareil dit être le OnePlus 11 il y a un peu plus d’une semaine – l’appareil est juste au coin de son lancement. Eh bien, nous sommes encore dans près de deux mois, mais OnePlus a officialisé le OnePlus 11 et a montré une image teaser du boîtier de l’appareil photo du téléphone.

Dans un bref communiqué remis à la presse, OnePlus nous a indiqué de marquer le 7 février 2023 sur nos calendriers. À cette date à New Delhi, en Inde, OnePlus présentera le OnePlus 11 dans le cadre d’un lancement mondial. En plus du 11, ils annonceront les OnePlus Buds Pro 2, une paire de bourgeons qui suivra les traces des excellents bourgeons Pro originaux que nous avons beaucoup aimés en 2021.

L’événement s’intitule “OnePlus Cloud 11 Launch Event” et le thème est “Cloud 11”, comme une sorte de représentation de “la technologie et des performances améliorées fournies par les derniers produits de la marque”. C’est amusant, je suppose.

Voici un aperçu du teaser de lancement :

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le teaser montre le OnePlus 11 et un boîtier de caméra unique et arrondi. Je dirais que c’est une tournure de style surprenante, mais nous avons vraiment vu des rendus de cet appareil plus tôt dans le mois. Ce qui est remarquable – du moins pour moi – est le fait que OnePlus appelle cela le OnePlus 11 et non le OnePlus 11 Pro, mais nous avons un curseur d’alerte et une marque Hasselblad. Après la série de versions déroutantes de l’année dernière, nous avions en quelque sorte l’impression que OnePlus avançait d’une manière qui incluait ces deux éléments dans la gamme Pro uniquement.

Quoi qu’il en soit, nous devrions savoir assez tôt si OnePlus fait ses annonces de fonctionnalités habituelles. Et nous pouvons au moins commencer à nous demander quand nous verrons un OnePlus 11 Pro ou si OnePlus recommencera à lancer les 11 et 11 Pro ensemble, en les appelant seulement maintenant “OnePlus 11”.

Êtes-vous prêt pour 2023 et de nouveaux téléphones ? Je suis sûr.