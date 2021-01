Chaque année, depuis plus d’une décennie, Samsung réorganise son thème Over the Horizon avant l’arrivée de la nouvelle ligne Galaxy S et pour 2021, le fabricant a opté pour un thème dominé par le piano.

Vous pouvez écouter la chanson entière ci-dessous. Une partie de celui-ci sera la sonnerie par défaut sur les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra. Il peut également s’agir de la mélodie que le téléphone joue lors de la mise sous tension, ou être utilisée comme son de notification.

À titre de comparaison, Over the Horizon de l’année dernière a été inspiré par les sons de la nature.

La série Samsung Galaxy S21 arrivera le 14 janvier et devrait commencer à être expédiée le 29 janvier.

