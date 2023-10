Voici le nouveau sport des Jeux olympiques de 2028

Tout d’abord, Taylor Swift. Ensuite, les Jeux olympiques.

Les efforts continus de la NFL pour obtenir une visibilité mondiale ont reçu un nouvel élan lundi lorsque les organisateurs des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 ont présenté une proposition visant à inscrire le flag-football au programme lorsque les Jeux d’été reviendront aux États-Unis pour la première fois en 32 ans.

Le Comité international olympique votera sur la proposition lors de réunions à Mumbai, en Inde, qui débuteront plus tard cette semaine. La proposition de Los Angeles figurait également sur le baseball et le softball, qui rebondissent dans et hors du programme depuis des décennies ; lacrosse; squash; et le cricket – un contraste approprié avec le flag-football dans la mesure où il est pratiquement inconnu aux États-Unis mais extrêmement populaire dans de vastes régions du monde.

Le président de Los Angeles, Casey Wasserman, a déclaré que les nouveaux sports sont « pertinents, innovants et communautaires, pratiqués dans les cours, les cours d’école, les centres communautaires, les stades et les parcs aux États-Unis et dans le monde ».

Même si le nombre de participants est en baisse, il n’y a pas de sport de spectateurs plus important aux États-Unis que le football. Faire participer son cousin moins violent aux Jeux olympiques marquerait une immense victoire pour la NFL, qui organise des matchs en Europe depuis plus d’une décennie maintenant et est toujours à la recherche de moyens d’accroître à la fois sa participation et son audience. L’une des plus grandes histoires de cette saison a été les voyages de la mégastar de la pop Swift à deux matchs des Chiefs pour regarder son ami, l’ailier rapproché Travis Kelce.

« Les choses vont à un rythme effréné dans le football », a déclaré Bettina Cornwell, experte en affaires sportives à l’Université de l’Oregon. « C’est une idée très intelligente d’introduire un jeu de type football à plus grande échelle, avec plus de visibilité, qui persuadera peut-être les gens que nous pouvons faire autre chose que » nous en tenir au jeu violent tel qu’il est pratiqué actuellement.

Le flag-football, dans lequel les « plaquages ​​» sont effectués en retirant un drapeau d’une ceinture portée par chaque joueur, serait une affaire de 5 contre 5 jouée sur un terrain de 50 mètres. Il n’y a pas de joueurs de ligne offensifs et défensifs. Aux Jeux Mondiaux de l’année dernière, les hommes américains ont remporté la médaille d’or tandis que les femmes sont tombées face au Mexique en finale.

Alors que le flag-football semblera familier aux supporters locaux, le cricket sera une courbe d’apprentissage abrupte. Très populaire, entre autres, en Inde, en Grande-Bretagne et en Australie, qui accueillera les Jeux d’été de Brisbane en 2032, il est quasiment inconnu aux États-Unis. Un jeu appelé Twenty20 – une version plus courte du jeu original – est proposé au programme de Los Angeles. Le cricket a déjà été joué une fois aux Jeux olympiques, à Paris en 1900.

Le breakdance ne figure pas au programme de Los Angeles, mais il sera unique après ses débuts à Paris l’année prochaine. D’autres ne sont pas retenus : les sports mécaniques, le kickboxing et le karaté.

On ne sait pas vraiment si d’autres sports devront réduire le nombre de disciplines pour aider le CIO à respecter la limite qu’il a fixée à 10 500 athlètes aux Jeux olympiques d’été. L’ajout de cinq sports d’équipe gonflera le nombre de participants.

Personne ne peut deviner comment une nouvelle version du football se jouera dans cinq ans, dans un programme sportif déjà chargé de 17 jours. Les Jeux olympiques, comme la NFL, ont travaillé dur pour attirer un public plus jeune. Ces dernières années, le CIO a ajouté le skateboard, l’escalade et le basket-ball 3 contre 3 à son programme. Le flag-football s’inscrit dans ce moule de Cornwell, le professeur de l’Oregon.

« Il y aura des consommateurs inconditionnels de la NFL qui ne l’accepteront pas », a-t-elle déclaré. « Mais il faut reconnaître le fait que le danger du jeu sur grille est un sujet de discussion. Ce n’est pas populaire. S’il y a un jeu qui pourrait changer les choses, c’est bien celui-là. Félicitez-les d’avoir essayé. »