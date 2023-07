Voici le nouveau Samsung Galaxy SmartTag 2

Samsung a sorti pour la première fois son tracker Bluetooth SmartTag en 2021. Le premier modèle était disponible en modèles réguliers et «+», ce dernier avec UWB à bord pour un suivi plus précis. Bizarrement juste à l’extérieur du lancement du Galaxy Z Fold 5, le SmartTag de suivi semble être au coin de la rue.

La FCC nous a informés aujourd’hui d’un nouveau Samsung SmartTag, probablement le Balise intelligente2 ou « SmartTag 2 », selon une précédente liste Bluetooth SIG et la révélation d’aujourd’hui. Samsung est le pire pour nommer les choses, donc l’espacement entre les mots et les chiffres peut ou non changer, semble-t-il. Auparavant, SmartTag était regroupé en un seul mot, mais chaque document ici sépare Smart et Tag pour ensuite attacher le 2 à Tag (« Tag2 »). L’appareil l’appelle simplement « SmartTag ». Ouais, ça me rend dingue.

Quoi qu’il en soit, cet appareil porte le modèle EI-T5600 et peut être vu ci-dessous. La FCC n’a pas fait un excellent travail pour cacher l’appareil, en fournissant une image parfaitement claire de celui-ci dans le document contenant des informations sur son antenne.

Samsung a ajouté un anneau plus grand dans le cadre du SmartTag 2 et je suppose que c’est pour faciliter la fixation à des objets comme des bagages ou des clés. La version précédente avait un trou attachable beaucoup plus petit.

La liste FCC indique également les options de connexion Bluetooth Low Energy et UWB (ultra large bande) pour le suivi. Espérons que cela signifie un seul Galaxy SmartTag 2 et non un modèle « + » supplémentaire.

Nous serons à l’affût d’une annonce de Samsung tous les jours ou d’une première liste de vente au détail.

