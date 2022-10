Voici le nouveau prix Apple Music que vous paierez

Google n’est pas la société qui augmente ses tarifs d’abonnement pour le moment. Apple se joint à la fête en augmentant les frais d’abonnement sur Apple Music, Apple TV + et Apple One, la première fois qu’il l’a fait.

Les nouveaux tarifs d’Apple sont supérieurs de 1 à 3 $ par mois, par exemple les forfaits individuels Apple Music allant de 9,99 $ à 10,99 $. Je sais que beaucoup d’entre vous pourraient faire partie d’un plan familial, et oui, ces tarifs augmentent également. Une option familiale Apple Music coûte désormais 16,99 $, contre 14,99 $ auparavant.

Pour les autres services d’abonnement, vous recherchez 6,99 $ par mois pour Apple TV +, les forfaits individuels Apple One à 16,95 $ (à partir de 14,95 $), les forfaits familiaux Apple One à 22,95 $ (à partir de 19,95 $) et les forfaits Apple One Premier à 32,95 $ (à partir de 29,95 $) .

Dans une déclaration envoyée à 9to5Mac, Apple a expliqué que pour Apple Music, ils ont constaté une augmentation des coûts de licence, ils doivent donc augmenter ce que vous payez. Cette augmentation devrait permettre aux artistes et aux auteurs-compositeurs de gagner plus d’argent. Pour TV+, l’augmentation est en partie due au fait qu’ils n’avaient à l’origine que quelques émissions pour commencer, mais ont élargi leur catalogue et aimeraient être payés pour cela.

Les prix des abonnements pour Apple Music, Apple TV+ et Apple One augmenteront à partir d’aujourd’hui. Le passage à Apple Music est dû à une augmentation des coûts de licence, et à son tour, les artistes et les auteurs-compositeurs gagneront plus pour le streaming de leur musique. Nous continuons également d’ajouter des fonctionnalités innovantes qui font d’Apple Music la meilleure expérience d’écoute au monde. Nous avons lancé Apple TV+ à un prix très bas parce que nous avons commencé avec seulement quelques émissions et films. Trois ans plus tard, Apple TV+ propose une vaste sélection de séries, de longs métrages, de documentaires et de divertissements pour enfants et familles primés et largement acclamés par les conteurs les plus créatifs au monde.

En ce qui concerne le moment où vous pourriez voir les nouveaux prix, il semble qu’Apple vous informera 30 jours avant que l’augmentation n’atteigne votre compte. Si vous deviez souscrire à ces services aujourd’hui, vous payer le nouveau prix.