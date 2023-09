Voici le nouveau logo et le nouveau robot Android

Il y a quelques mois, après que des membres de la communauté Android ont commencé à remarquer dans les documents officiels une version 3D de bugdroid, le personnage de robot Android que beaucoup associent à la marque, Google a confirmé qu’il travaillait sur une refonte de la marque et prévoyait d’en partager davantage dans les mois à venir. Cette nouvelle image de marque est désormais officielle avec la police et bien plus encore sur le robot 3D inclus.

Google a annoncé la nouvelle dans un article de blog, partageant que la police pour Android comprend désormais un « A » majuscule au début, au lieu du « Android » minuscule que nous connaissons. Le mot est désormais officiellement « Android » et avec une police qui a plus de poids que le propre logo de Google, mais dont le style est suffisamment proche pour « créer un équilibre entre les deux ». Vous pouvez voir la nouvelle police pour Android dans l’image en haut.

Quant au robot bugdroid, on savait déjà qu’il sortirait un peu de la page avec son nouveau design 3D. Cependant, nous devrions également commencer à voir beaucoup plus le bugdroïde complet à l’avenir. Ce nouveau design vise à mettre en valeur non seulement la tête, mais également un personnage plus dynamique qui « peut facilement passer de l’environnement numérique à l’environnement réel ». Le robot est censé être plus ludique, comme on pourrait s’y attendre d’un robot associé à la marque Android.

Voici le look le plus épuré que vous trouverez du nouveau robot Android.

Google a déclaré que nous devrions commencer à voir la nouvelle marque Android et le bugdroid 3D sur les appareils et « dans davantage d’endroits » dès cette année. Vous devez vous demander si cela constituera une grande partie des lancements d’Android 14 et du Pixel 8, à chaque fois que cela se produira. Eh bien, nous savons que le Pixel 8 arrivera le 4 octobre, mais nous ne savons tout simplement pas vraiment quand nous attendre à Android 14.

Le meilleur logo Android à ce jour, ou non ?

