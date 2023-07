Voici le Nothing Phone 2

Le dévoilement officiel de Rien Téléphone 2 est prévu pour le 11 juillet, mais cette entreprise qui aime le battage médiatique ne semble pas pouvoir s’en empêcher et nous sommes tout à fait d’accord avec cela. Si vous voulez savoir à quoi ressemble le téléphone Nothing de nouvelle génération, regardez ci-dessus et consultez également MKBHD dernière vidéo (publiée ci-dessous).

Deux différences majeures ressortent lorsque l’on regarde côte à côte le Nothing Phone 1 et le Phone 2 : Nothing Phone 2 est légèrement plus grand, mais aussi, Nothing a divisé les LED arrière (alias glyphes) en sections supplémentaires. Cela leur permet de rendre les glyphes plus personnalisables d’une certaine manière, ainsi que de s’associer à des services tiers tels qu’Uber pour incorporer des fonctionnalités d’application dans les bandes LED. Regardez la vidéo de Marques ci-dessous pour plus de détails à ce sujet.

Au lancement, il semble que nous aurons deux options de couleur, gris foncé et blanc. Personnellement, je pense qu’ils ont tous les deux l’air plutôt chauds, mais ce Dark Grey m’appelle actuellement. Nous n’avons pas encore d’informations officielles sur les prix ni de date de lancement, mais toutes ces informations seront probablement annoncées le 11 juillet.

Qui ici achète ce téléphone ?

// WinFuture