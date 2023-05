Voici le Motorola Razr+

Le 1er juin approche à grands pas et il y a de fortes chances que Motorola annonce un nouveau téléphone à rabat pliable Razr pour les États-Unis. Alors que Moto a sauté les États-Unis dans le passé, les taquineries de leurs comptes de médias sociaux américains font allusion à un retour prochain aux États-Unis.

Donc, puisque nous pourrions obtenir ce nouveau Razr, nous avons pensé que nous devrions souligner que grâce à une fuite importante d’un détaillant, nous obtenons toutes les images que Motorola partagerait généralement au lancement, laissant peu de surprise. Nous connaissons également certaines spécifications maintenant.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, une chose à noter ici est l’image de marque. Selon @evleaks, Motorola peut appeler cela le « Razr + » aux États-Unis, même si les détaillants étrangers l’appelleront le « Razr 40 Ultra ». Et cela a du sens si vous regardez d’autres lancements de Moto. Par exemple, le récent Motorola Edge+ (2023) est connu sous le nom de Motorola Edge 40 Pro en Chine et dans d’autres pays.

La grosse fuite vient par l’intermédiaire d’un détaillant nommé Extra, qui a Annonces pour 3 couleurs du Razr+. Il répertorie certaines spécifications, mais elles semblent un peu décalées (comme une double caméra selfie est répertoriée, alors qu’elle a clairement une seule caméra selfie intérieure). Cela dit, les mentions de « Glacier Blue » et « Black » et « Viva Magenta » pourraient très bien être parfaites. Ils affirment également que l’appareil dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Ce sont les articles que les détaillants ne bousillent généralement pas, alors qu’ils remplissent souvent les blancs ou utilisent un modèle pour les autres détails. Certaines des autres spécifications suggèrent un écran interne de 6,9 ​​pouces à 1080p, une batterie de 3800 mAh, une charge sans fil et Android 13.

Quoi qu’il en soit, cet appareil a l’air plutôt charmant. Motorola a vraiment fait évoluer la gamme pliable Razr de manière considérable depuis ce premier lancement au début de 2020. Vous savez tous ce que je ressentais à propos de ce téléphone, mais cela semble avoir résolu bon nombre de mes plaintes. Je prendrais absolument cela pour un tour pour le comparer au Galaxy Z Flip de Samsung, qui s’améliore également à chaque nouvelle version.

Encore une fois, cet appareil devrait apparaître à titre officiel le 1er juin. S’il y a un lancement aux États-Unis, nous ferons de notre mieux pour vous informer des détails les plus fins à ce moment-là. Étant donné que Motorola ne nous a pas dit un mot sur l’Edge + (2023) avant son lancement, je vais m’excuser maintenant car nous ne nous attendons pas non plus à être informés de celui-ci. Est ce que c’est.