Voici le Motorola Edge 20

Nous avons appris l’existence d’un prochain appareil Motorola Edge il y a environ un mois, et maintenant, nous entendons et voyons beaucoup plus concernant le prochain Motorola Edge 20. Bien que le nom soit légèrement déroutant, puisque l’année est maintenant 2021, nous allons simplement l’accepter.

Grâce à une fuite importante, nous avons maintenant des images et des vidéos rendues à 360 degrés, ainsi qu’une liste complète des spécifications du prochain appareil fabriqué par Motorola. Conformément à ce que nous avons entendu plus tôt, le téléphone devrait être livré avec un processeur Snapdragon 778G avec deux options de RAM (6 Go ou 8 Go), un écran FHD + de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une triple caméra arrière avec un principal 108 mégapixels capteur, plus une batterie de 4 000 mAh.

D’après ce que nous pouvons voir avec le matériel, c’est un bel appareil. La configuration de la triple caméra se trouve dans le coin supérieur gauche, semblable à d’autres appareils, et la caméra selfie à l’avant est une jolie petite perforatrice. Ce n’est pas un mauvais appareil du tout.

Nous ne sommes pas sûrs de la date de sortie de l’Edge 20, mais il y a fort à parier que ce sera relativement bientôt. En attendant, profitez d’un aperçu complet à 360 degrés ci-dessous.

Pensées?

// Prixbaba